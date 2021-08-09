Tháng 7 cô hồn, làm ngay những việc sau để được bình an, tránh xui xẻo, tà khí

Tâm linh - Tử vi 09/08/2021 15:12

Chuyện tâm linh không thể đùa, vào đúng tháng 7 âm lịch, nếu làm theo những điều này, chuyện dữ hóa lành, xui xẻo biến xa.

Thường xuyên làm việc tốt, giúp đỡ người khác

Không phải đợi đến tháng 7 âm lịch thì chúng ta mới làm những điều tốt. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, đây là việc làm vô cùng cần thiết và cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Theo các chuyên gia về tâm linh, nếu trong tháng 7 âm lịch, người nào thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khác, sẽ được may mắn đi theo, giúp hóa giải những chuyện xui xẻo, bất an bên mình. Bên cạnh đó còn giúp tạo ra một năng lượng, “hào quang” sáng rọi, hạn chế bị những thế lực đen tối, tà khí quấy nhiễu.

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 Làm việc thiện sẽ giúp bạn tự bảo vệ mình trước sự quấy nhiễu của tà khí trong tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên thắp nhang

Vào những ngày tháng 7 âm lịch, nếu thường xuyên thắp nhang (hương) trong nhà, bạn sẽ nhận được rất nhiều hiệu quả tích cực. Điều này giúp bản thân bạn cảm thấy an yên, ấm cúng, không còn những lo âu, muộn phiền. Ngoài ra, việc thắp nhang đều đặn trong những ngày tháng 7 âm lịch còn mang ý nghĩa sẽ giúp bạn thể hiện sự tôn kính đến những người đã khuất, đặc biệt là tổ tiên trong gia đình.

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Nên thắp hương thường xuyên vào tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất nên ăn chay, không sát sinh động vật

Trong tháng 7 này có ngày rằm lớn, bạn nên chọn ăn chay, thay vì sát sinh động vật. Không chỉ trong ngày rằm, nếu các ngày còn lại đều ăn chay được thì sẽ rất tốt cho bản mệnh. Ăn chay sẽ giúp gặp được nhiều chuyện lành, hóa giải những điềm dữ. Không phải tự nhiên mà nhiều người chọn ăn chay để tìm kiếm sự bình yên, an lạc trong tâm hồn.

Luôn vui vẻ, thiện lương, đừng tranh chấp dính vào thị phi

Tháng 7 âm lịch, tà khí rất nhiều, có thể ảnh hưởng, tác động đến bạn bất cứ lúc nào. Do đó, để tránh bị tà khí quấy nhiễu, hãy cố gắng tự tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân. Bạn nên chú ý tu tâm dưỡng tính, đừng gây ra những nghiệp, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhất. Cố gắng tránh xa những chuyện thị phi càng xa càng tốt, không toan tính vụ lợi, đặt điều, đố kỵ với người khác. Thay vào đó, chỉ nói những điều tốt đẹp, làm chuyện tốt để tâm được an, thân được may mắn.

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 Luôn tích cực, lạc quan trong những ngày tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Dùng những đồ vật màu sắc tươi sáng

Thêm một lưu ý trong tháng 7 âm lịch, đó chính là việc sử dụng các đồ vật xung quanh mình. Vì tháng 7 âm lịch vốn đã có rất nhiều điều u tối, nên hãy hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng các đồ vật có màu sắc trầm buồn. Thay vào đó, hãy sử dụng các đồ vật có màu sắc tươi mới, rạng rỡ để tránh sự xâm nhập, quấy nhiễu của khí vận xấu.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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