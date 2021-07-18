5 đồ vật hút cạn may mắn, tài lộc, không bỏ nhanh sẽ còn gặp nhiều phiền phức

Tâm linh - Tử vi 18/07/2021 20:01

Trong nhà có các đồ vật phạm phong thủy nhà ở dưới đây bảo sao gia chủ làm ăn mãi không phất lên được, cuộc sống thì muôn vàn khó khăn, rắc rối.

Cây, hoa khô héo

Các chuyên gia phong thủy rất khuyến khích gia chủ trồng cây xanh trong nhà, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang đến nguồn năng lượng tươi mới cho ngôi nhà. Nhiều người cũng có thói quen trưng bày các loại cây khô, hoặc cắm hoa tươi cây tươi nhưng để lâu ngày bị héo. Đây chính là thứ đại kỵ phong thủy nhà ở. Cây, hoa héo chính là tượng trưng cho sự khó khăn, xui xẻo mà gia chủ có thể gánh phải.

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 Không nên để cây khô trong nhà để tránh phạm phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Tranh ảnh, hình vẽ u tối

Những hình vẽ, tranh ảnh trang trí trong nhà thường được lựa chọn theo sở thích và guu thẩm mỹ của gia chủ. Nhiều người không quan tâm đến phong thủy mà chỉ ưu tiên lựa chọn tranh trang trí theo ý muốn của mình. Nếu lựa chọn tranh hợp phong thủy thì không sao, nhưng chẳng may bức tranh ấy mang màu sắc u ám, hình ảnh chết chóc, tiêu cực chẳng mấy tốt đẹp thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vượng khí của cả ngôi nhà. Gia chủ nên lưu ý điều này để tránh phạm đại kỵ phong thủy.

Đồng hồ bị hỏng

Đồng hồ chính là đồ vật tượng trưng cho thời gian, cho vận trình phát triển không ngừng nghỉ. Cho nên, khi đồng hồ không còn hoạt động nữa thì ý nghĩa của nó cũng sẽ biến mất. Đồng thời, chiếc đồng hồ bị hỏng được đặt trong nhà cũng hàm ý rằng vận trình tài lộc, sự nghiệp của gia chủ không thể nào tiến triển mà bị trì trệ nghiêm trọng. Chính vì lý do này, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, nên bỏ những chiếc đồng hồ bị hỏng ra khỏi nhà trước khi quá muộn.

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 Đồng hồ hỏng là nguyên nhân khiến tài lộc của gia chủ mãi đứng im một chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Các loại cây gai nhọn

Lựa chọn cây xanh để trang trí nhà cửa cũng cần phải hợp phong thủy. Các loại cây cá to, tròn thường được ưu tiên lựa chọn bởi nó tượng trưng cho sự xanh tốt, làm ăn dễ thành công phát đạt. Riêng những loại cây có gai nhọn, chẳng hạn như cây xương rồng, mặc dù rất được ưa chuộng để trang trí trong nhà, nhưng theo phong thủy thì chúng lại là vật cản trở vận may, mang đến tai ương, xui xẻo cho gia chủ.

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 Không nên trồng cây có gai trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Gương nứt, vỡ

Từ lâu nay, chúng ta đều biết, gương chính là một đồ dùng quen thuộc trong bất cứ gia đình nào. Không chỉ có một chiếc gương, mà mỗi gia đình còn có thể có nhiều chiếc gương được đặt khắp mọi nơi trong nhà.

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 Gương soi là vật không thể thiếu trong mỗi gia đình – Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chiếc gương chỉ còn giá trị khi chúng còn nguyên vẹn. Với những chiếc gương đã bị vỡ, nứt, gia chủ nên mau chóng vứt chúng đi kẻo mang họa vào thân. Gương vỡ là điềm báo cho sự xui xẻo, không mấy tốt đẹp. Gia chủ cũng sẽ thường xuyên gặp chuyện không vui, làm ăn không bao giờ phất lên nổi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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