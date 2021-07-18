Đúng 10 ngày tới, 4 con giáp tài lộc vô biên, sung sướng hơn tiên, chỉ ăn rồi ngủ vẫn có tiền

Lịch tử vi hàng ngày mới nhất của 12 con giáp trong đó có tuổi Thân cho biết, trong 10 ngày tới đây sẽ là vận trình cực kỳ tốt của con giáp này. Người tuổi Thân nên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, vì đây chính là lúc mà Thân đón nhận những thành quả mình có được sau chuỗi ngày cố gắng mệt mỏi. Tài lộc đến với Thân ào ào, chuyện vui gia đình cũng vây quanh cả ngày.

Nếu nói đến những con giáp may mắn giàu có nhất trong 10 ngày tới thì không thể nào thiếu Tí. Đây là con giáp được Thần Tài ưu ái ghi danh vào sổ vàng, từ đầu tháng đến nay đã cho hưởng không biết bao nhiêu là lộc lá. Tuy nhiên, đến 10 ngày tới thì số lộc mà Tí được hưởng sẽ còn khủng hơn nhiều. Thậm chí, Tí chỉ cần ngồi im một chỗ cũng có tiền tìm đến, bởi các nguồn thu mà con giáp này dày công xây dựng tích cóp nay sẽ đều ồ ạt đổ dồn về túi con giáp này.

Tí nằm im cũng có thể hưởng lộc lớn trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khao khát có cuộc sống giàu sang, phú quý, do đó lúc nào họ cũng cố gắng làm việc, không có cơ hội nào mà Tỵ bỏ qua. Trong 10 ngày tới đây, Thiên Kim chiếu mệnh sẽ giúp cho Tỵ có được chuỗi ngày cực kỳ may mắn, quý nhân luôn sẵn sàng ở bên để hỗ trợ. Tỵ chỉ cần làm tốt công việc của mình, trời xanh ắt sẽ soi thấu và cho con giáp này hưởng thành quả xứng đáng.

Sự chăm chỉ làm việc của Tỵ sẽ giúp con giáp này nhận được thành quả bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Lá số tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mùi bản mệnh hiền hòa, rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh. Do đó, tử vi khuyên rằng, Mùi nên cố gắng xây dựng một tinh thần vững chãi để có thể vượt qua mọi thứ, kể cả những lúc khó khăn nhất. Làm được điều này, chỉ 10 ngày tới đây, người tuổi Mùi sẽ đón nhận rất nhiều cơ hội đổi đời, có thể Mùi còn được trúng số, hoặc được thưởng đậm.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.