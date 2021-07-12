Thiên thời địa lợi, 4 con giáp làm ăn đại phát, tiền của ào ào, hưởng lộc triền miên trong nửa tháng tới

12 con giáp tử vi 12/07/2021 06:03

Số trời đã định, đúng nửa tháng tới đây, 4 con giáp có tên trong danh sách tử vi hàng ngày bên dưới khó lòng thoát khỏi sự giàu sang, may mắn ập tới.

Tuổi Tí

Trời sinh tuổi Tí nhanh nhẹn, làm gì cũng đứng đầu, có tố chất làm lãnh đạo, cuộc sống được định sẵn sẽ sang giàu, quyền quý hiếm ai có được. Tử vi hàng ngày cho biết, trong tháng 7 này, cơ hội đến với tuổi Tí rất nhiều, đặc biệt rơi vào khoảng thời gian 15 ngày tới đây. Tí vốn là người chăm chỉ, cho nên bất cứ cơ hội nào cũng sẽ khó thoát khỏi tay con giáp này. Túi tiền của Tí cứ dần dần mà tăng lên, đến một lúc nào đó con giáp này sẽ đứng vào hàng đại gia, giàu có không ai bằng.

tu vi hang ngay 1
 Tử vi cho biết Tí có cơ may đổi đời thành đại gia trong nửa tháng tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản mệnh tuổi Ngọ hiền lành, thông minh và rất cứng cỏi. Làm việc gì, ở đâu, Ngọ cũng hoàn toàn tự tin làm tốt mà không cần phải phụ thuộc vào ai. Tử vi hàng ngày nói, trong nửa tháng tới đây, Ngọ cứ tiếp tục phát huy điểm mạnh này của bản thân, thế nào tài lộc cũng ập đến bao vây Ngọ không lối thoát. Con giáp này vốn có dự định sẽ tiết kiệm tiền để mua nhà mua xe, chỉ trong nửa tháng tới, nếu cố gắng, Ngọ có thể tích cóp đủ số tiền để thực hiện dự định này.

tu vi hang ngay 2
 Nửa tháng tới là thời cơ vàng để Ngọ hái lộc về tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán của các chuyên gia tử vi hàng ngày, người tuổi Tỵ hiện đang gặp khá nhiều khó khăn về tài chính. Con giáp này có quá nhiều mối lo về tiền bạc. Tuy nhiên, bước sang 15 ngày tới, tình hình tài chính của Tỵ bỗng chốc khả quan, tươi sáng hơn rất nhiều. Cát tinh trên cao đã chờ sẵn để soi chiếu cho con giáp này đường đi nước bước, chỉ cần nỗ lực hơn một chút, Tỵ có thể nắm trọn may mắn trong tay.

tu vi hang ngay 3
 Cơ hội không có lần thứ hai, Tỵ nên nắm bắt để một bước đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Lá số tử vi đã cho thấy, những ai cầm tinh tuổi Mùi đều có một vận trình tài lộc vô cùng tươi sáng trong nửa tháng tới. Tất cả là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này trong thời gian qua. Trước mắt sẽ là quãng thời gian Mùi được tận hưởng những thành quả mà mình xứng đáng có được. Mùi bản tính tiết kiệm, tiền tài vào tay chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi. Nhờ đó mà chẳng mấy chốc con giáp này sẽ tích cóp được khoản tài lộc dồi dào.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Thần Tài chỉ điểm 4 con giáp được nhận lộc ‘siêu to khổng lồ’, 21 ngày tới ngày nào cũng là cơ hội hốt bạc về tay

Thần Tài chỉ điểm 4 con giáp được nhận lộc ‘siêu to khổng lồ’, 21 ngày tới ngày nào cũng là cơ hội hốt bạc về tay

Xin chúc mừng 4 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên dưới đây. Trong 21 ngày tới, các con giáp này chỉ cần nằm im cũng có tiền về túi mà an nhàn hưởng thụ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'