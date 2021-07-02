Điểm danh 4 con giáp đi một bước gặp đại quý nhân, đi thêm bước nữa lại nhặt được tiền trong 10 ngày tới

10 ngày tới đây, tử vi hàng ngày dự đoán, người tuổi Tí không chỉ có tài lộc dồi dào mà còn có công việc hanh thông thuận lợi. Mọi sự xoay quanh cuộc sống của Tí đều suôn sẻ, không gặp nhiều bất trắc, khó khăn. Tí bản tính lương thiện, hay giúp người, nhờ đó mà phúc đức tích được rất lớn. Càng chăm chỉ làm việc tốt, Tí càng được trời thương cho hưởng lộc tràn trề.

Bước vào quãng thời gian 10 ngày tới, người tuổi Ngọ đi tới đâu là vận may đi theo tới đó, tài lộc tự thi nhau tìm đến vây quanh không cho Ngọ thoát được. Tài chính của Ngọ vốn không phải quá hạn hẹp, nhưng để đạt đến độ rực rỡ, dồi dào thì phải đến 10 ngày tới mới có được. Trên phương diện sự nghiệp, Ngọ có cơ hội thể hiện trình độ của bản thân, công việc giao 1 làm đến 10, cơ hội được thăng chức tăng lương ở ngay trước mắt.

Ngọ sắp chào đón 10 ngày cực may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo dự đoán của các chuyên gia tử vi, trong 10 ngày tới, mỗi ngày Dậu đều sẽ nhận được tin vui về tiền bạc, công việc và cả chuyện tình cảm, gia đình. Con giáp này đã trải qua một khoảng thời gian khá vất vả để làm việc. Nay, mọi thành quả mà Dậu xứng đáng được nhận đều đã về tay. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mua sắm mà không cần nhìn giá.

Tiền bạc với Dậu trong 10 ngày tới sẽ nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

10 ngày tới đây Tuất nhận được lộc trời cho, con đường làm ăn kinh doanh được rộng mở, tiền bạc thi nhau chảy ào ào vào túi. Sự nghiệp của Tuất được quý nhân phù hộ nên phất lên như diều gặp gió. Cuộc sống của con giáp này bỗng chốc trở nên thật an nhàn, chẳng cần phải lo nghĩ cũng có của dư của để trong nhà.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.