7 ngày cuối tháng 5 âm lịch: 4 con giáp TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, may mắn gõ cửa, cuộc sống chuẩn bị bước vào thời hoàng kim

Lá số tử vi hàng ngày của người tuổi Thìn cho biết, tháng 5 âm lịch này, Thìn có nhiều may mắn. Tuy nhiên, từ đầu tháng đến nay, con giáp này vẫn chưa được nhận đủ vận may của mình. Do đó, trong vòng 7 ngày cuối cùng của tháng 5 âm, người tuổi Thìn sẽ đón nhận trọn vẹn những may mắn vốn thuộc về phần mình. Thìn sẽ có nhiều cơ hội nhận lộc lá bất ngờ, công việc cũng dễ dàng suôn sẻ.

Những người tuổi Mão đang phải đối diện với nhiều áp lực, trong đó áp lực lớn nhất chính là chuyện tiền bạc. Tử vi có nói, trong tuần cuối của tháng 5 âm lịch, Mão sẽ thoát khỏi lo âu, muộn phiền. Con giáp này có cát tinh chiếu rọi trên đầu nên sẽ tìm thấy cơ hội lớn. Chỉ trong một tuần, Mão sẽ đón nhận thu nhập từ rất nhiều nguồn, tiền của cứ từ từ chui vào túi.

Mão không cần lo lắng vì những thứ thuộc về mình chắc chắn sẽ về tay mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Tử vi học có nói, người tuổi Tí may mắn quanh năm, đầu tháng 5 âm lịch đã nhận vô vàn vận may, tài lộc đỏ chót. Chuyện vui và tiền bạc cứ tìm đến Tí liên tục trong cả tháng, đặc biệt đến cuối tháng này, Tí lại có dịp nhận thêm tiền, tài khoản trong một tuần có thể “nhảy số” liên tục. Đây cũng chính là thành quả mà Tí có được sau thời gian chăm chỉ làm việc không ngơi nghỉ. Cứ tiếp tục đà này, Tí chẳng mấy chốc mà thành đại gia.

Cuối tháng 5 âm lịch, Tí sẽ nhận thêm một trận ‘mưa’ tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian vừa rồi, Ngọ đã gặp phải khá nhiều chuyện không vui. Con giáp này từng phải một mình đối diện với nhiều rắc rối trong công việc và cuộc sống. Thật may là nhờ có bản mệnh mạnh mẽ, lại có quý nhân bên cạnh nâng đỡ, nên Ngọ nhanh chóng lấy lại tinh thần để làm việc. Tuần cuối của tháng 5 âm lịch này, nhà trời đã chuẩn bị sẵn hồng phúc để ban cho Ngọ. Hãy chuẩn bị tinh thần chờ đón rất nhiều tin vui tài chính, công việc đang đợi ở phía trước.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.