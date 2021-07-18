Nửa đầu tháng 8/2021: 3 con giáp tiền sắp về tay, giàu sang đột xuất, may mắn đủ đường

Tử vi hàng ngày chỉ rõ, những người tuổi Hợi bước vào tháng 8/2021 này sẽ được ánh hào quang trên cao chiếu mệnh, làm gì cũng thuận lợi, công việc có bước tiến vững chắc. Thu nhập nhờ đó cũng tăng cao ngất ngưởng. Mặc cho khó khăn, rắc rối bủa vây, Hợi vẫn một đường tiến thẳng về trước. Con giáp này cực kỳ may mắn khi có được công việc tốt, thu nhập ổn định.

Ngoài ra, tử vi cũng cho biết, người tuổi Hợi rất biết cách kiếm tiền, không chịu ngồi yên để đồng tiền “chết” một chỗ. Họ sẽ biến 1 thành 10, thậm chí thành 100 nhờ tài năng kinh doanh đầu tư của mình. Tử vi khuyên Hợi nên mạnh dạn nắm lấy các cơ hội bất ngờ sắp tới để hốt vàng hốt bạc về tay.

Tí sắp bước vào vận trình rực rỡ của mình. Con giáp này vốn dĩ rất chăm chỉ, từ bao lâu nay vẫn luôn miệt mài kiếm tiền. Thành quả mà Tí nhận về cũng rất xứng đáng, tuy nhiên, để nói về sự giàu sang, đổi đời thì phải đến tháng 8 này. Đây sẽ là quãng thời gian mà Tí có được sự giúp đỡ của quý nhân để làm ăn thắng lợi. Tiền của sẽ cùng một lúc đổ dồn về ví giúp Tí trở thành đại gia.

Những người tuổi Tí được dự đoán có số làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Lá số tử vi hàng ngày của người tuổi Thìn nhận định, con giáp này là người có tướng số giàu sang, dù hiện tại vẫn chưa có nhiều tài sản, nhưng chắc chắn trong tương lai thể nào cũng thành đại gia. Thìn đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp và tài chính cho bản thân. Trong hành trình này, Thìn nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của gia đình, bạn bè, đặc biệt là của quý nhân bên cạnh.

Thìn sắp đón nhận rất nhiều tài lộc trong tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong tháng 8 này, đặc biệt là trong nửa tháng đầu, cơ hội may mắn sẽ đến với Thìn liên tục. Con giáp này vốn rất ham làm ăn nên sẽ không bỏ qua cơ hội nào để tích cóp tiền của. Chẳng mấy chốc, Thìn sẽ bước lên hàng đại gia, sống cuộc sống hưởng thụ ai cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.