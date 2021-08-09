Nhà cửa mắc 3 đại kỵ phong thủy dưới đây, thảo nào làm mãi không giàu, gia đạo lục đục bất ổn

Theo quan niệm phong thủy, điều quan trọng đầu tiên của một ngôi nhà chính là có đầy đủ ánh sáng. Trong phong thủy, ánh sáng cũng giống như luồng sinh khí, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh của ngôi nhà và gia chủ. Một ngôi nhà lúc nào cũng tươi sáng sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực.

Ngược lại, nếu những ngôi nhà nào luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng, sẽ dẫn đến chuyện mất cân bằng âm dương. Dương khí thì yếu mà âm khí thì mạnh, dẫn đến tà khí xâm chiếm ngôi nhà. Gia chủ có cố gắng đến đâu mà mắc phải đại kỵ phong thủy này thì làm ăn cũng luôn lụi bại, tiền bạc vô nhà chưa được bao lâu lại nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Chưa hết, ngôi nhà thiếu ánh sáng cũng là nguyên nhân khiến cho gia đạo lục đục, bất hòa liên miên.

Theo các chuyên gia phong thủy, một ngôi nhà đầy đủ ánh sáng thôi chưa đủ, mà còn cần phải đón nhận ánh sáng từ mặt trời, ngũ hành, không phải chỉ có ánh sáng nhân tạo. Do đó, nhà cửa nên được bố trí các cửa kính, hoặc thường xuyên mở cửa để đón luồng khí vận tích cực tràn vào nhà. Điều này sẽ giúp cho mọi người trong nhà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống ấm êm, viên mãn. Còn nếu giữ thói quen đóng cửa nhà thường xuyên sẽ khiến ngôi nhà tích tụ âm khí, tạo điều kiện cho những luồng năng lượng xấu xâm chiếm, khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo.

Ngôi nhà luôn đóng cửa kín mít sẽ là đại kỵ phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính thông đối diện cửa hậu

Thiết kế nhà ở ngoài tính thẩm mỹ cũng cần quan tâm đến phong thủy. Đặc biệt là khi thiết kế các cánh cửa của ngôi nhà, gia chủ nên lưu ý không để cửa chính thông, đối diện với cửa hậu. Đây là một lỗi thường xuyên mắc phải của các ngôi nhà hiện nay, khi mà dạng nhà ống đang rất thịnh hành.

Thiết kế cửa cũng ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy nhà ở - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, nếu cửa chính nằm đối diện với cửa hậu, điều này có nghĩa là tiền của, công danh của gia chủ vừa vào đến đã bị trôi tuột ra ngoài, không giữ được lại bên mình. Chính vì vậy, gia chủ nên lưu ý, có thể dùng bình phong, vách ngăn để cản trở, giữ lại may mắn trong nhà.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.