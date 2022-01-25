Thương Quan tác động, Thoái Vận chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 26/1/2022 bị tiểu nhân hãm hại, tài lộc bẽ bàng, vận trình không thông

Dưới tác động của Thương Quan, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ cũng vì thế mà không được thuận lợi. Dường như bạn vẫn chưa nhìn ra được vấn đề mình đang gặp phải nên vẫn mông lung, làm những việc không cần thiết. Bạn có thể nhờ tới sự trợ giúp của người có kinh nghiệm để chỉ điểm ra những mặt mình còn thiếu sót, từ đó kịp thời bổ khuyết.

Nếu bạn đang mong chờ một cơ hội cải thiện thu nhập hiện tại của mình thì có lẽ hôm nay vận may vẫn chưa mỉm cười với bạn đâu. Thậm chí nếu cứ háo thắng, xốc nổi đầu tư mà không tính toán kĩ, bạn có thể trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mồ hôi xương máu mà mình vất vả làm ra.

Tử vi ngày 26/1/2022 cảnh báo với Tuổi Thân rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Thân lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Thứ Tư này là một ngày không tốt với Tuổi Thân về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Hôm nay tuổi Tuất tập trung vào chuyện ăn chơi khá nhiều mà bỏ bê công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay tuổi Tuất tập trung vào chuyện ăn chơi khá nhiều mà bỏ bê công việc. Nếu là để nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài áp lực thì không sao, bạn có thể xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho một chặng đường mới.

Thoái Vận khiến người tuổi Tuất tương đối bảo thủ ngang ngược. Với người này dường như mọi đắng cay ngọt bùi đã nếm qua nên không chịu thay đổi, không đồng ý thỏa hiệp nên vận tiền bạc đối diện nhiều khó khăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.