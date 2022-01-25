Tình duyên 12 con giáp ngày 26/1/2022: Sửu xích mích với nửa kia, Thìn có cảm giác bình yên

Tâm linh - Tử vi 25/01/2022 21:52

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 26/1/2022 cho thấy, 12 con giáp đừng quá nóng vội để đi tìm chân ái, biết đâu chừng người đó đang bên cạnh mình mà không hay biết.

Tuổi Tý

Người độc thân nhận được nhiều lời tán tỉnh vì biết cách thể hiện tình cảm một cách khéo léo, chừng mực. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên thận trọng trước những người chủ động tiếp cận mình vì không phải ai cũng có thiện ý.

Tuổi Sửu

Ngũ hành Mộc khắc Thổ tạo ra nhiều xích mích giữa các cặp vợ chồng, đặt biệt là những cặp đôi mới cưới. Cũng không phải chuyện gì to tát nhưng 2 bạn cứ tự xé ra to. Người đang yêu tự thấy khoảng cách giữa cả 2 bắt đầu lớn thêm, có những hoài nghi trong tình yêu không thể giải đáp.

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Ngũ hành Mộc khắc Thổ tạo ra nhiều xích mích giữa các cặp vợ chồng, đặt biệt là những cặp đôi mới cưới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện hai hành Mộc tương hòa giúp cho đôi lứa đang yêu có thời gian dành cho nhau những lời quan tâm thân thiết, ngọt ngào, không ngại lời chê bai của thiên hạ vẫn ở bên nhau. Ngoài ra, gia đình cũng là nơi sưởi ấm trái tim bạn sau một ngày bôn ba vất vả ngoài xã hội.

Tuổi Mão

Hôm nay bạn sẽ gặp chút phiền muộn trong chuyện tình duyên. Trong khi cảm xúc của bạn ngày một thăng hoa và chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy thì đối phương hiện tại lại có chút lạnh lùng, thờ ơ và không mấy bận tâm đến chuyện hai người.

Tuổi Thìn

Vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình cảm. Bạn luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Mộc Thủy tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh khởi sắc, mối quan hệ giữa hai người rất yên ấm. Con giáp này luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà đôi bên luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng.

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Trong ngày Mộc Thủy tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh khởi sắc, mối quan hệ giữa hai người rất yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuy nhiên Thổ Mộc xung khắc cho thấy tình cảm có vẻ đang căng thẳng, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù người ấy có khiến bản mệnh không vừa ý thì cũng nên góp ý nhàng trước, hãy nói để đối phương hiểu rõ điều gì khiến mình tức giận.

Tuổi Mùi

Ngũ hành xung khắc báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của đối phương, biết suy nghĩ cho đối phương, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người.

Tuổi Thân

Những mâu thuẫn và hiểu lầm dần được tháo gỡ nhờ sự chủ động của cả hai người. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa yêu thương nhưng dù sao cũng cần thận trọng trước các mối quan hệ xung quanh.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Điềm báo tuổi Dậu sẽ chịu nhiều thương tổn, buồn phiền do nửa kia gây ra. Tuổi Mão chấp nhận tha thứ nhưng gương vỡ khó lành, vết rạn nứt khó lòng có thể chắp vá lại như xưa.

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Tuổi Tuất học được cách tha thứ và không để những giận hờn, ghen tuông mù quáng làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất học được cách tha thứ và không để những giận hờn, ghen tuông mù quáng làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình với nửa kia. Bản mệnh sớm có sự chủ động trong việc hâm nóng tình cảm hai người nếu phát hiện có dấu hiệu rạn nứt.

Tuổi Hợi

Tình cảm đôi lứa thiếu hài hoà, các cặp đôi dễ phát sinh tư tưởng ngoại tình. Do vậy mà cả hai cần phải giữ khoảng cách nhất định với các mối quan hệ khác giới nếu không muốn ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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