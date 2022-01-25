Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 26/1/2022: Tý có tin vui, Thìn tăng thu nhập

Bản mệnh tuổi Tý nay gặp Thiên Tài có may mắn ở những công việc tay trái, tài chính, nhiều người còn có tin vui bất ngờ. Bạn thông minh và nhạy bén trong công việc, gặp khó khăn nào cũng đối đầu tốt. Nhưng đôi khi lại quá chú trọng đến tiểu tiết khiến đồng nghiệp khó chịu, giỏi nhưng hơi cô đơn.

Vận gặp Tỷ Kiên đi làm đừng chia bè kéo cánh, hậu quả không nhỏ đâu. Nếu muốn đường sự nghiệp bình yên thì đi làm cứ biết mình biết việc là được, đừng theo phe của bất cứ ai. Trong chỗ làm có dấu hiệu nhân viên nói xấu cấp trên, miễn tham gia nhé Sửu, đó không phải là việc hay ho gì cả đâu.

Vận gặp Tỷ Kiên đi làm đừng chia bè kéo cánh, hậu quả không nhỏ đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày gặp Tam Hội nên cực kỳ thuận lợi cho những người kinh doanh, làm tự do hoặc có buổi gặp với khách hàng, đối tác. Công việc thuận lợi, lợi ích sinh sôi nảy nở, đánh đâu thắng đó không ai làm lại được Dần.

Tuổi Mão

Mão Tý Tương Hình có thể là nguyên nhân gây nên không ít sóng gió trong ngày hôm nay của người tuổi Mão, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Có kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây đủ trò cản trở để bản mệnh không thể hoàn thành được công việc kịp tiến độ. Lời khuyên dành cho những chú Chuột là hãy thận trọng trong từng việc mình làm, đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh.

Tuổi Thìn

Người làm công ăn lương nếu chịu vất vả một chút thì bằng tài lẻ của mình có thể kiếm được thêm công việc bên ngoài, tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, lợi nhuận thu về cũng cao hơn nhiều, nên thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường để kịp thời đổi mới, thu hút nhiều khách hàng hơn.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tam Hội mang đến cho người tuổi Tỵ những cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã giao, tăng khả năng gặp được quý nhân. Nhờ vậy, sự nghiệp phát triển thuận lợi, thậm chí nếu có khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Dù con giáp này không muốn trở thành một người chức cao vọng trọng đi nữa thì tuổi Ngọ cũng không nên lười biếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù con giáp này không muốn trở thành một người chức cao vọng trọng đi nữa thì tuổi Ngọ cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong trong trách nhiệm của mình. Con giáp này lại là một người dễ bằng lòng với thực tại. Điều này có thể biến bản mệnh thành một người trì trệ, ít khi chịu cố gắng.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đừng quá mải mê với các cuộc ganh đua. Sự đối đầu có thể không phải là một lựa chọn tốt. Con giáp này có thể coi đó là động lực cho riêng mình, nhưng cũng đừng quên rằng làm như vậy có thể khiến cho bản thân mỏi mệt và kiệt sức.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 26/1/2022 cho thấy, tuổi Thân nhận ra rằng công sức của mình đang bị đổ sông đổ bể. Con giáp này nên có khoảng tĩnh để hiểu rằng sự nghiệp hẳn nhiên là quan trọng, nhưng đừng đặt nó lên mức ưu tiên hàng đầu và rồi bỏ qua mọi thứ khác nữa.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Dự đoán con giáp này sẽ có những quyết định sáng suốt, chín chắn trong công việc. Tuy nhiên, tuổi Sửu lại bị đánh giá thấp vì thiếu thực tế trong các ý tưởng đổi mới nên khó đạt hiệu quả cao như mong muốn.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra khá ổn định. Khả năng lãnh đạo và giao tiếp đem lại cho người làm kinh doanh nhiều đối tác, khách hàng tiềm năng. Bản mệnh nắm bắt tốt các cơ hội trước mắt và nhiều khả năng sẽ có bước thăng tiến đáng kể trong ngày.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tận dụng tốt các cơ hội trước mắt để mở rộng mối quan hệ ngoại giao của mình. Mỗi khi gặp khó khăn, con giáp này chỉ cần mở lời thì không sợ không có người giúp đỡ, nhưng không nên vì thế mà có ý dựa dẫm vào họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.