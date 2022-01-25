Từ ngày 29 tháng Chạp, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/01/2022 02:03

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này gặp mệnh phát tài, cơ ngơi sắm sửa khang trang, vận trình lên hương không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khỉ vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống. Từ ngày 29 tháng Chạp, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Từ ngày 29 tháng Chạp, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình.

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Từ ngày 29 tháng Chạp, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việcy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ ngày 29 tháng Chạp, nỗ lực của con giáp tuổi Tỵ được đền đáp xứng đáng. Họ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Thân sẽ ký được hợp đồng có giá trị, chốt được nhiều đơn hàng.

Cuộc sống của con giáp Tỵ trước đó cũng gặp không ít khó khăn, giờ đã khởi sắc trở lại. Người tuổi Tỵ làm đâu gặt đó, thu nhập tăng lên. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống dần trở nên ấm no, sung túc như mong đợi.

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Từ ngày 29 tháng Chạp, tuổi Ngọ sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 29 tháng Chạp, tuổi Ngọ sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, bước vào năm 2022, tuổi Ngọ và năm Dần trong bộ "Tam Hợp" nên sự giàu có và phát tài sẽ sớm xuất hiện, bên cạnh đó còn thêm sự xuất hiện của sao cát tinh nên cuộc sống sẽ dần thăng hoa viên mãn, năm nay khó khăn bao nhiêu, năm sau sẽ được bù đắp bấy nhiêu.

Ngoài ra, tài lộc của tuổi Ngọ đang có nhiều cải thiện đáng kể, có thể chưa thể giải quyết dứt điểm những khó khăn còn tồn đọng nhưng ít nhất mọi thứ đang dần khởi sắc, chỉ cần tuổi Ngọ tiếp tục chăm chỉ, thì về lâu về dài sẽ đạt được thành công đáng mơ ước. Trước mắt, Tết Nhâm Dần 2022 tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều thành quả xứng đáng cho nỗ lực của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này rũ bỏ xui xẻ, đón chào vận may, túi tiền rủng rỉnh

Kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này rũ bỏ xui xẻ, đón chào vận may, túi tiền rủng rỉnh

Tử vi 12 con giáp cho thấy, kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này rũ bỏ xui xẻ, đón chào vận may, túi tiền rủng rỉnh, lộc lá xum xuê, đại cát đại lộc.

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