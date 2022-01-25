Kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này rũ bỏ xui xẻ, đón chào vận may, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 25/01/2022 01:50

Tử vi 12 con giáp cho thấy, kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này rũ bỏ xui xẻ, đón chào vận may, túi tiền rủng rỉnh, lộc lá xum xuê, đại cát đại lộc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, họ khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, con giáp này lại không đủ kiên nhẫn. Khi gặp thất bại, họ thường nản lòng, nhụt chí. Kể từ mùng 1 Tết, người tuổi này được các sao may mắn chiếu mệnh. Họ có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc.

Người tuổi này làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp này cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân. Không những có sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Mùi còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Những người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp hoặc qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

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Kể từ mùng 1 Tết, người tuổi này được các sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kể từ mùng 1 Tết, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Dù việc lớn hay việc nhỏ, con giáp tuổi Tuất thường có yêu cầu rất lớn đối với bản thân và luôn cố gắng hết sức vậy nên thành quả đến với họ cũng vô cùng to lớn.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Tuất dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

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Đây là giai đoạn hoàng kim trong đời tuổi Mão, vì vậy cần phải chủ động nắm bắt mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kể từ mùng 1 Tết, tuổi Mão cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội trước mắt mình. Ngày trước, họ có thể chọn lựa, hoặc không muốn làm điều mà bản thân không hài lòng, nhưng sắp tới mọi thứ đều là cơ hội giúp tuổi Mão thăng hoa vào những năm sau, nếu may mắn thì tình tiền viên mãn trọn vẹn.

Đây là giai đoạn hoàng kim trong đời tuổi Mão, vì vậy cần phải chủ động nắm bắt mọi thứ, nên hoan hỉ đoán nhận mọi lời mời hợp tác, không nên kén chọn, vì có thể tuổi Mão sẽ không thể thấy được tiềm năng của bản thân, mà trong tương lai, tuổi Mão có thể ngày càng tốt đẹp, cuộc sống trở nên vẹn toàn ngoài mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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