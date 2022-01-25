Trước khi sang năm Nhâm Dần, 3 con giáp này được Thần Tài và Quý Nhân chiếu cố, cuộc sống đủ đầy viên mãn, công danh thuận buồm xuôi gió

Những ngày cuối năm này ai khổ thì khổ riêng tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, thời gian trước khó khăn thế nào thì sắp tới sẽ được đền đáp xứng đáng. Trước khi sang năm Nhâm Dần, tuổi Sửu sẽ thực hiện được mọi thứ mà mình từng ấp ủ, thời gian tới nếu có khó khăn cũng chỉ là nhất định, tuổi Sửu sẽ xây dựng được cuộc sống đủ đầy viên mãn.

Tử vi học có nói, trước khi sang năm Nhâm Dần , tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều điều may mắn bất ngờ. Đặc biệt tuổi Sửu cần bình tĩnh đón nhận nhiều cơ hội tốt xung quanh, bên cạnh đó tuổi Sửu cần phát huy hết khả năng tuyệt vời của mình, có như vậy thì cuộc sống vinh hoa phú quý mới đến gần. Ngoài ra, trước khi sang năm Nhâm Dần, tuổi Sửu sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, hóa hung thành cát, tài vận ngày một tăng.

Truổi Tuất cũng là những người sẵn sàng xông pha và không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách để đạt được điều mình mong muốn. Họ cho rằng mọi chông gai đều giúp bản thân trưởng thành và ngày càng tiến bộ hơn. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trước khi sang năm Nhâm Dần thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

Cụ thể, tuổi Tuất được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, trước khi sang năm Nhâm Dần sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp họ gây dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau.

Tài lộc của tuổi Tỵ tạm thời im ắng trong thời gian qua, trước khi sang năm Nhâm Dần sẽ bắt đầu bùng nổ trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, từ đó nâng cao thu nhập cho bản thân họ. Nếu như trước đây họ còn băn khoăn, nghi ngại, thì đến năm nay, họ đã nhìn rõ những đường hướng và thẳng tiến tới mục tiêu của mình. Tài lộc của tuổi Tỵ tạm thời im ắng trong thời gian qua, trước khi sang năm Nhâm Dần sẽ bắt đầu bùng nổ trở lại.

Đặc biệt, được trợ giúp bởi cát tinh Long Đức nên tuổi Tỵ dễ gặp được quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp và chuyện kiếm tiền, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ. Chính vì thế, tuổi Tỵ được khuyên là nên dành nhiều tâm sức cho công việc hơn để nâng cao cơ hội tăng thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.