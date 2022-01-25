Sức khỏe 12 con giáp ngày 26/1/2022: Tý lo nghĩ nhiều, Thìn khỏe mạnh, Tuất nên xem lại bao tử

Tâm linh - Tử vi 25/01/2022 22:01

Tử vi về sức khỏe ngày 26/1/2022 cho thấy, 12 con giáp cần bảo vệ sức khỏe thật tốt để đón năm mới đầy hứng khởi.

Tuổi Tý

Bản thân lo nghĩ, buồn phiền, nằm lâu, ít vận động làm cho khí huyết kém lưu thông gây ứ trệ sinh táo bón. Làm việc lao lực chức năng truyền đạo của đại tràng giảm sút, huyết hư tân dịch kém không tư nhuận đại trường gây tiêu khó phân khô cứng.

Tuổi Sửu

Có không ít những hiểu lầm phổ biến về sức khỏe tim mạch mà ngay cả những người hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cũng có thể mắc phải. Theo bác sĩ, bệnh tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và các mảng bám dẫn đến tình trạng tắc động mạch có thể bắt đầu phát triển ngay từ khi bạn còn nhỏ.

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Có không ít những hiểu lầm phổ biến về sức khỏe tim mạch mà ngay cả những người hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cũng có thể mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngoài những yếu tố di truyền, môi trường thì việc tuân thủ một lối sống khoa học, lành mạnh sẽ giúp phòng ngừa rủi ro nhiều bệnh tật. Từ đó, tuổi thọ của nam giới sẽ được kéo dài. Nhiều người đàn ông thường quá bận rộn công việc nên họ chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão hôm nay thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý nhiều hơn đến hệ tỳ vị, giúp cân bằng lục phủ ngũ tạng, bạn cần chú ý đến môi. Những người có tỳ vị yếu, môi thường tái, không có màu hồng, rất khô, dễ bị lột da, nứt môi.

Tuổi Thìn

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Tuổi Thìn đang có thân hình đáng mơ ước đó nên nhất định phải tiếp tục chăm sóc cơ thể nhé.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nên ăn thường xuyên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc, đậu, sữa, hoa quả khô, cá, bơ, kem, thịt mỡ. Tránh các loại thực phẩm không tốt cho tiêu hóa, một số loại thực phẩm nguy cơ gây đầy hơi.

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Người tuổi Tỵ nên ăn thường xuyên những thực phẩm giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bạn cần hạn chế các chất kích thích, gia vị gây kích ứng như ớt, hạt tiêu. Ngoài ra, để đại tràng khỏe mạnh đòi hỏi người tuổi Dần phải có tinh thần lạc quan nên cần tránh những lo âu, phiền muộn không đáng có.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên bổ khí dưỡng huyết, hoạt huyết. Có ý nghĩa cung cấp chất dinh dưỡng, tăng cường tuần hoàn, kích thích tế bào da phát triển, làm chậm quá trình lão hóa đem tới một làn da đẹp. Ngủ đủ giấc, mỗi ngày từ 7 - 8 tiếng, sẽ giúp da có thời gian tái tạo và phục hồi.

Tuổi Thân

Để cải thiện tỳ vị người tuổi Thân nên dưỡng sinh sức khỏe theo đông y. Ở mặt ăn uống thì: Nhai chậm, ăn kỹ, nhai ít nhất 50 lần trước khi nuốt. Ăn theo nhu cầu, sáng ăn no, trưa ăn ngon, tối ăn ít. Ăn uống đa dạng, mùa nào thức nấy, phương nào vật nấy.

Tuổi Dậu

Bạn cần hành khí hoạt huyết, hóa ứ thông trệ, thanh nhiệt giải độc. Có ý nghĩa tăng cường tuần hoàn, chống viêm, làm sạch da, tăng khả năng thải độc làm da sạch mụn và sáng đẹp.

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Cuộc sống căng thẳng thì ruột và bao tử sẽ không thể hoạt động trọn vẹn được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuộc sống căng thẳng thì ruột và bao tử sẽ không thể hoạt động trọn vẹn được. Người tuổi Tuất có thể tham khải các loại đậu cũng có dinh dưỡng phong phú. Tuy nhiên tránh ăn nhiều để không tạo gánh nặng cho dạ dày.

Tuổi Hợi

Về mặt sức khỏe tuổi Hợi hôm nay nên chú ý đề phòng bệnh đi tiểu khó hay còn gọi là bí tiểu. Bí tiểu hiểu đơn giản là tình trạng bàng quang không thể tống toàn bộ nước tiểu ra bên ngoài sau một lần đi tiểu tiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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