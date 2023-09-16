Thuận ý trời: Từ 11-14h ngày mai (17/9), 3 tuổi ăn lộc bề trên, trúng số phát tài, vạn sự như ý, phú quý hanh thông

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 07:22

Tử vi nói rằng, từ 11-14h ngày mai (17/9), những con giáp này may mắn hơn người làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Trong tính cách những người tuổi Mão rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. Những người tuổi Mùi tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ 11-14h ngày mai (17/9), sự nghiệp của con giáp tuổi Mùi sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Thuận ý trời: Từ 11-14h ngày mai (17/9), 3 tuổi ăn lộc bề trên, trúng số phát tài, vạn sự như ý, phú quý hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Đặc biệt, từ 11-14h ngày mai (17/9), hầu bao của con giáp tuổi Ngọ ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt. Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Ngọ sẽ ăn Tết to.

Thuận ý trời: Từ 11-14h ngày mai (17/9), 3 tuổi ăn lộc bề trên, trúng số phát tài, vạn sự như ý, phú quý hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách rất ôn hòa, không có sở thích hoạt động xã hội nhưng cũng không quá hướng nội. Dự đoán từ ngày 11-14h ngày mai (17/9), sự nghiệp phát triển của họ sẽ có bước nhảy vọt về chất, không khó kiếm tiền. Đó là vì con giáp này có phương pháp làm việc hiệu quả, nhạy bén, được nhiều người ủng hộ, hợp tác. Do đó, họ sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, giải quyết được tình trạng khó khăn ở hiện tại.

Đặc biệt, tuổi Tuất cũng được "chắp cánh" nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, có sự ủng hộ của nhiều người nên con đường thăng tiến cuối năm nay có bước nhảy vọt. Có thể nói, năm hết Tết đến, người tuổi Tuất sẽ không thiếu tiền.

Thuận ý trời: Từ 11-14h ngày mai (17/9), 3 tuổi ăn lộc bề trên, trúng số phát tài, vạn sự như ý, phú quý hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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