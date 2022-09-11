Thứ Hai đầu tuần (12/9), "Trời không phụ người cần cù", 3 con giáp hái "quả ngọt" sau thời gian nỗ lực, từ đây "không thành Rồng cũng thành Phượng", làm ăn thuận lợi, phúc khí dồi dào, nghênh đón tiền của Trời ban

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 23:03

Thời gian trước khổ thế nào không biết, từ thứ Hai đầu tuần, vận may các con giáp sau có cú lội ngược dòng được người người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người có tính cách ngay thẳng, chính trực và luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Người tuổi Hợi khá tài giỏi, tuy không xuất thân trong gia đình giàu có nhưng lại có khả năng tạo ra của cải vật chất cho mình. Bước vào thứ Hai này (12/9), những người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, tiền bạc mỹ mãn, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực.

Đầu tuần, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Hợi sang trang. Đặc biệt, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần của tuổi Hợi đều có tín hiệu tốt. Đặc biệt hơn hết, tuổi Hợi nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Cùng chờ xem nhé!

Thứ Hai đầu tuần (12/9), 'Trời không phụ người cần cù', 3 con giáp hái 'quả ngọt' sau thời gian nỗ lực, từ đây 'không thành Rồng cũng thành Phượng', làm ăn thuận lợi, phúc khí dồi dào, nghênh đón tiền của Trời ban - Ảnh 1
Đầu tuần, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Hợi sang trang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân thông minh, lanh lợi, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào đến với mình. Trong số những con giáp, tuổi Thân được trời ban số mệnh phú quý, giàu có, tuy nhiên trước khi đến với con đường thành công, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Trong cuộc sống này, người tuổi Thân dễ xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, bởi lẽ họ biết nhìn xa trông rộng, có quan hệ giao tiếp trong xã hội.

Vận may tuổi Thân bất ngờ lội ngược dòng vào thứ Hai đầu tuần. Đặc biệt, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thân tìm kiếm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp không chỉ có bước phát triển mới mà tài vận ngày càng dồi dào. Không thành đại gia thì tài vận cũng dồi dào no đủ.

Tuổi Mùi

Tử vi học cho thấy rằng, vào thứ Hai đầu tuần, này những người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài chiếu cố, hỗ trợ hết mức, nên tiền tài của họ cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, nhiều không đếm xuể.

Nhờ bản tính thông minh, nhanh nhẹn, vô cùng khéo léo, linh hoạt trong công việc nên Mùi dễ dàng chiếm trọn niềm tin từ cấp trên và sự tin yêu, tín nhiệm từ bạn bè, đồng nghiệp. Thứ Hai này không những ghi nhận mức thu nhập khủng mà còn chứng kiến danh vọng của người tuổi Mùi bay cao, bay xa.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày này thành công rực rỡ trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, người tuổi Mùi cũng cần chú ý không nên vì thấy quá nhiều điều kiện thuận lợi đến với mình mà cho phép bản thân chủ quan, không tính toán kỹ.

Thứ Hai đầu tuần (12/9), 'Trời không phụ người cần cù', 3 con giáp hái 'quả ngọt' sau thời gian nỗ lực, từ đây 'không thành Rồng cũng thành Phượng', làm ăn thuận lợi, phúc khí dồi dào, nghênh đón tiền của Trời ban - Ảnh 2
Thứ Hai này không những ghi nhận mức thu nhập khủng mà còn chứng kiến danh vọng của người tuổi Mùi bay cao, bay xa. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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