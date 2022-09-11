Tuần mới hoan hỷ (12/9 - 18/9), gặp "thiên thời - địa lợi", 3 con giáp may mắn tứ bề, công danh sự nghiệp "thăng quan tiến chức", thành công tự khắc đến, chỉ việc "ung dung đếm tiền"

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 21:38

Bước sang tuần mới, các con giáp sau đây sự nghiệp bay cao như diều trong gió, cơ hội thăng quan tiến chức trong tuần này là cực kì cao.

Tuổi Ngọ

Từ khi sinh ra người tuổi Ngọ đã được sống trong giàu sang. Tuổi Ngọ sinh ra đã có số "ngậm thìa vàng", đi một bước gặp được quý nhân, dù có vất vả cũng nhanh chóng có được thành tích tốt. Không những thế họ còn là người có khả năng giao tiếp, ăn nói tốt, có sức thuyết phục đám đông. Sau khi trưởng thành được đào tạo bài bản, có tài, có kinh nghiệm, thông minh sáng tạo nên làm việc gì cũng thành công.

Cuộc sống tương lai đôi khi bạn có thể sẽ gặp vấp váp nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện cuối cùng cũng "thuận buồm xuôi gió". Đặc biệt, vào tuần mới này, người tuổi Ngọ có khiếu kinh doanh nên giàu có hơn người, sớm thành đại gia. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Ngọ chỉ toàn màu hồng, sung sướng vô cùng. Bên cạnh đó, về già sẽ được hưởng phúc từ con cháu.

Tuần mới hoan hỷ (12/9 - 18/9), gặp 'thiên thời - địa lợi', 3 con giáp may mắn tứ bề, công danh sự nghiệp 'thăng quan tiến chức', thành công tự khắc đến, chỉ việc 'ung dung đếm tiền' - Ảnh 1
Tuổi Ngọ sinh ra đã có số "ngậm thìa vàng", đi một bước gặp được quý nhân, dù có vất vả cũng nhanh chóng có được thành tích tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới này sẽ là những ngày tháng may mắn của người tuổi Tỵ đặc biệt là chuyện tình duyên. Theo đó, vào khoảng thời gian này bạn sẽ tìm được ý trung nhân, là người bạn cực kỳ ưng ý. Chuyện tình cảm của bạn và người ấy khá ổn, đó là mối nhân duyên trời sinh.

Không chỉ chuyện tình cảm, công việc của người tuổi Tỵ cũng ổn hơn nhiều. Bạn có thể thu được món lời lớn từ những đơn hàng sau một thời gian trì trệ. Khi có tiền rồi thì chi tiêu tiết kiệm một chút, không nên nóng vội nghe lời người khác đầu tư dù đó là cơ hội tốt. Vận may của người tuổi Tỵ còn nhiều hơn thế nữa khi có quý nhân tự nhiên mang cơ hội kiếm tiền trao tay bạn. 

Lúc này đừng ngần ngại thử sức một lần vì có thể từ đây cánh cửa tương lai của bạn sẽ rộng mở vô cùng. Bạn là người vừa giỏi việc nước, vừa giỏi việc nhà lại biết quan tâm chăm sóc người khác hết mực nên tình cảm luôn bền vững. Cứ phát huy tinh thần này thì cuộc sống chắc chắn viên mãn về sau.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tính tình cẩn trọng, làm việc đến nơi đến chốn nên được người khác kính nể, trọng dụng. Nhờ cách làm việc hết sức khoa học nên bạn luôn được nhiều người trong công ty chú ý. Từ tuần mới này, công việc của tuổi Dậu có nhiều cơ hội mới như tăng lương, thăng chức, gặt hái thành công,... nhờ sự thông minh và khéo léo của mình. 

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu về một hợp đồng lớn sau nhiều ngày trì trệ. Tiền cho vay cũng đã về tay bạn vì bạn luôn là người giữ chữ tín. Tuổi Dậu thực sự sẽ gặp được người như ý có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian gần nhất. Cứ phát huy tinh thần này thì cuộc sống chắc chắn viên mãn về sau.

Tuần mới hoan hỷ (12/9 - 18/9), gặp 'thiên thời - địa lợi', 3 con giáp may mắn tứ bề, công danh sự nghiệp 'thăng quan tiến chức', thành công tự khắc đến, chỉ việc 'ung dung đếm tiền' - Ảnh 2

Từ tuần mới này, công việc của tuổi Dậu có nhiều cơ hội mới như tăng lương, thăng chức, gặt hái thành công,... nhờ sự thông minh và khéo léo của mình. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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