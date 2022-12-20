Thứ Ba phú quý, vượng lộc toàn tài: Bồ Tát gieo lộc, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, giàu sang ngất ngưỡng, làm 1 lời 10, tiền đầy túi vàng tràn rương

Thời gian qua, tử vi không mấy lý tưởng với con giáp này thế nhưng khi so sánh về vận thế thì bản mệnh vẫn có sự nổi trội, nắm được không ít cơ hội phát triển.

Để có được thành công như hôm nay, bản mệnh đã trải qua không ít lần vấp ngã, trầy da tróc vẩy, tốn bao mồ hôi công sức. Bạn được cấp trên tín nhiệm, ưu ái, đồng nghiệp tin tưởng hợp tác mà công danh sự nghiệp từ đó được củng cố nhiều phần.

Tương lai ngày Thứ Ba này gặt hái được thành tựu to lớn, bên cạnh đó được cát tinh chiếu rọi, vận thế tuổi Mão được ví như cá gặp nước, hanh thông trọn vẹn đủ đường.

Chính là thời điểm lý tưởng để bạn phát triển mọi mặt của bản thân, bao gồm cả sự nghiệp, tài lộc và tình duyên, cần chủ động nắm bắt để sớm “về đích”.

Tuổi Hợi

Tử vi trong ngyaf Thứ Ba này, những người tuổi Hợi là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Những người tuổi Hợi nếu đang làm kinh doanh buôn bán thì càng trở nên thăng hoa phát tài tiền bạc, các hợp đồng khách hàng lớn tự tìm đến khiến cho người tuổi Hợi càng trở nên giàu có.

Với người làm công ăn lương thì càng nỗ lực càng trở nên phát tài giàu có, được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên vị trí mới.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Tuổi Dần

Càng về cuối năm, vận số của tuổi Dần càng trở nên tốt hơn, công việc không những thuận lợi mà bản mệnh còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần bươc vào ngày Thứ Ba này, thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm của họ là mọi chuyện sẽ “đâu vào đó”.

Đặc biệt, vào chiều Thứ Ba này là thời điểm "đỏ nhất, người tuổi Dần nên biết nắm bắt để về đích thuận lợi và đón một cái tết sung túc. Tuy nhiện, trong thời gian tới, tuổi Dần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, cần đề phòng chứng đau đầu, chóng mặt...

Các bạn tuổi Dần nên chú ý nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống lành mạnh, tươi cười nhiều hơn để giữ tinh thần sảng khoái.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.