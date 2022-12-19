Thiên Tài nhập cục cho thấy hôm nay là ngày may mắn về phương diện tài chính với người tuổi Mùi. Bản mệnh được giúp đỡ khá nhiều trong chuyện làm ăn, hợp tác với những đối tác và khách hàng rất đáng tin cậy. Cũng bởi trước đó bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ nên giờ là lúc thu về thành quả.

Song về phần công việc có thể gặp chút khó khăn, con giáp này dễ dao động và lung lay trước quá nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù bạn hiểu rõ điều mình làm và quyết tâm rất lớn nhưng vì thiếu kiên định nên khó lòng tập trung tiến về phía trước, cũng tốn nhiều thời gian hơn dự định.

Hỏa sinh Thổ nên vận trình tình cảm của con giáp này đang tăng tiến không ngừng. Có lẽ hôm nay tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn cơ hội để có được hạnh phúc, được yêu thương mà không cần phải ghen tị với các cặp đôi khác nữa.

Tuổi Thân

Có thể nói rằng, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, đầu tuần may mắn, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua. Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đặc biệt ổn định và hào phóng. Họ cũng tràn đầy động lực, thúc đẩy bản thân tiến lên.

Con giáp này luôn sắp xếp, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc. Họ có thái độ sống đáng ngưỡng mộ, luôn hăng hái, lạc quan tiến lên. Sự phấn đấu của người tuổi Tuất luôn đáng khen và có giá trị lan tỏa rất lớn.

Suốt tuần trước họ đã chịu bao vất vả nhưng đến đầu tuần này, con giáp tuổi Tuất sẽ như diều gặp gió, có đất dụng võ và tỏa sáng.

Thời gian tới, những người này sẽ phô diễn mọi thế mạnh và nhận được sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.