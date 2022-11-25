Thứ 7, chủ nhật (26, 27/11): 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, kiếm núi tiền, tháng 12 thành tỷ phú, cuối năm may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 15:40

Theo tử vi phương Đông, 2 ngày cuối tuần này, sự xuất hiện của cát tinh mang đến may mắn cho 3 con giáp, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Dần

Tuổi Dần theo tử vi 12 con giáp là người mạnh mẽ hơn ai hết, những con giáp này có đầu óc, trí lớn chỉ mỗi tội vướng phải tự tự tin thái quá mà tạo lỗ hổng cho tiểu nhân hãm hại.

Bước sang 2 ngày cuối tuần này, bản mệnh mang lại cho bản thân tiếng vang khi tự lực cánh sinh mà làm nên chuyện lớn, bởi một vài dự án dang dở trước đó tưởng như không thể cứu vớt được lại có thể tạo ra lãi khủng.

Đường tình duyên vượng nở thắm thiết, hai người gắn bó tình cảm kết thúc chuỗi ngày "chiến tranh lạnh". Với những người có ý định tổ chức hôn nhân vào ngày này thì không nên bởi "chớ đi 7 về 3".

Thứ 7, chủ nhật (26, 27/11): 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, kiếm núi tiền, tháng 12 thành tỷ phú, cuối năm may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có khả năng phán đoán tốt. Bản mệnh trông hiền lành nhưng bên trong ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Trông tuổi Mùi có thể yếu ớt nhưng sẽ không để ai làm tổn thương mình.

Tử vi dự báo rằng, 2 ngày cuối tuần này, con giáp này sẽ đón tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn hơn. Nhờ đó, túi tiền của tuổi Mùi cũng dư dả hơn, không cần lo lắng nhiều về chuyện chi tiêu. Tuổi Mùi chỉ cần có chí tiến thủ thì nhất định sẽ có cơ hội thăng tiến, túi tiền của con giáp này ngày một đầy. Quý nhân theo gót nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mùi nên tranh thủ thời gian này để tạo dựng tiền đề vững chắc cho tương lai.

Về tình duyên, những người đang độc thân cũng vô cùng đào hoa khi có nhiều người để ý, muốn làm quen. Bản mệnh có thể xem xét để tìm được người mà mình muốn tiến xa hơn.

Thứ 7, chủ nhật (26, 27/11): 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, kiếm núi tiền, tháng 12 thành tỷ phú, cuối năm may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý trời sinh là những người thông minh, chăm chỉ, rất sắc sảo trong tư duy. Họ biết cách kiếm tiền và cũng biết cách tiêu tiền, không để một đồng một cắc nào bị sử dụng sai mục đích.

Nếu như nửa đầu năm tuổi Tý bị thử thách ít nhiều trong công việc, thì nửa cuối năm là lúc họ tỏa sáng với nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Đặc biệt, vào 2 ngày cuối tuần này, Tý nắm bắt cơ hội và đón nhiều tài lộc.

Từ đó chuyện công danh, sự nghiệp của tuổi Tý ở mức trung bình, không có nhiều biến chuyển tích cực, thế nhưng, chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ bước sang 1 thời kỳ hoàn toàn mới.

Tử vi học có nói, thời gian tới Tý có một nguồn sức mạnh bất tận để vượt qua khó khăn và gặt hái cho mình những thành tựu rực rỡ. Đặc biệt, thứ 7 và chủ nhật tới tuổi Tý sẽ được quý nhân trợ giúp, Thần tài hỗ trợ nên sẽ vươn lên mạnh mẽ, về đích viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây được coi là 1 trong 3 thời điểm may mắn nhất trong năm nay của tuổi Tý mà họ nhất định không được bỏ lỡ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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