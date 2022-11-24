Quý Mão 2023: 3 con giáp công việc suôn sẻ, vạn sự hanh thông, đặc biệt con giáp tuổi Mão năm tuổi nhưng lại bội thu tài lộc, phát tài giàu khủng

Tuổi Mão có tính cách phóng khoáng, đối xử biết điều với những người xung quanh. Dù giàu sang, phú quý nhưng con giáp này không thích khoe mẽ và càng cố gắng tỏ ra giản dị. Người tuổi Mão giỏi giang, kiếm tiền tốt nhưng khiêm tốn, ăn nói dễ nghe, không thích phô trương. Người ngoài nhìn vào không thể biết được bên trong con giáp này thế nào.

Năm Quý Mão 2023, người tuổi Mão sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

Người tuổi Mão bẩm sinh đã có tài vận hanh thông, đặc biệt là về Thiên Tài và Hoạnh Tài nên con giáp này thường có số trúng độc đắc.

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Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đón nhận cơ hội đổi đời, tiền bạc về nhanh như thác đổ nhờ có Thiên Tài trợ mệnh. Trong hai ngày này, những người làm kinh doanh dự đoán gặt hái được may mắn hơn cả "buôn may bán đắt" đắc tài, đắc lộc.

Với những người làm công ăn lương sẽ hoàn thành xuất sắc dự án của mình. Đặc biệt những người làm về bất động sản, điền sản lại càng thuận phát, được đối tác tín nhiệm.

Từ đó mà doanh thu ngày này tăng bội phần, tiếp đến thời gian tới vẫn đón nhận được sự che chở cũng như nâng bước từ cấp trên nên rất có thể bản mệnh chạm tới vị trí mới.

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Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần thường mang tính cách điềm đạm, ấm áp. Họ thích hợp với công việc kinh doanh - công việc cần một cái đầu lạnh.

Ngoài ra, con giáp này còn được coi là thiên tài ngôn ngữ với tài hùng biện nhạy bén. Họ có khả năng lãnh đạo đội nhóm và thuyết phục người khác. Cũng bởi vậy mà người tuổi Mùi có thể thành công trong cuộc sống.

Năm 2023, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phát của cải. Sự nghiệp của họ từng bước thăng hoa, thịnh vượng. Cuộc sống của con giáp này càng được cải thiện. Những người làm kinh doanh được dự báo có lộc về đầu tư, quản lý tài chính.

Những người làm công ăn lương sẽ tự tin hơn trong công việc và hòa đồng hơn với đồng nghiệp. Nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, con giáp này tăng thêm được thu nhập. Cuộc sống của họ ngày một tốt đẹp hơn

* Thông tin mang tính chất tham khảo