Trúng số độc đắc đúng 3h chiều nay (mùng 1.11 âm): 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, số đỏ hơn người, tay phải hứng vàng, tay trái ôm bạc, tiền tài, danh vọng đua nhau vượt ngưỡng

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 04:10

3 con giáp dưới đây có phúc khí vây quanh, vận may ngập lối.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người độc lập, tự chủ. Họ cũng dũng cảm đương đầu với các thử thách để đạt được những thành công.

Con giáp này rất nhạy bén, luôn nỗ lực để nắm bắt cơ hội phù hợp với mình. Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, có óc thẩm mỹ cao, năng động và tự tin.

Nhược điểm của người tuổi Ngọ là họ khá tham công tiếc việc. Họ hay ôm đồm công việc khiến bản thân bị quá tải.

Đúng 3h chiều nay (mùng 1 âm lịch), con giáp tuổi Ngọ gặp may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp. Những ý tưởng trong công việc của họ đã được phê duyệt và được áp dụng và thực tế.

Đợt cuối năm này vô cùng tốt đẹp với người tuổi Sửu. Bản mệnh được dự báo có nhiều thay đổi man Khi đã quyết định làm việc gì, con giáp này không nên quan tâm đến những lời bàn ra, tán vào. Miễn là nhiệt huyết trong lòng họ không thay đổi, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Người tuổi này làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc, thu hái bộn tiền.

Trúng số độc đắc đúng 3h chiều nay (mùng 1.11 âm): 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, số đỏ hơn người, tay phải hứng vàng, tay trái ôm bạc, tiền tài, danh vọng đua nhau vượt ngưỡng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy những người tuổi Sửu năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Sửu không chấp nhận đứng mãi một chỗ. Ngược lại, họ sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Tất nhiên, cũng có những lúc Sửu bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu.

Cuối năm 2022 hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Đặc biệt, những người tuổi Sửu làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên,… được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn cả.

Trúng số độc đắc đúng 3h chiều nay (mùng 1.11 âm): 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, số đỏ hơn người, tay phải hứng vàng, tay trái ôm bạc, tiền tài, danh vọng đua nhau vượt ngưỡng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

3h chiều nay dự báo Mão được quý nhân nâng bước mà tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền bạc nhờ vậy mà đường tài lộc, tài chính chuyển biến tích cực. Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

Với những người làm kinh doanh, buôn bán dù nhỏ lẻ hay lớn thì cũng nhận được đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng mua bán nườm nượp. Từ đó mang về lợi nhuận cao, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái.

Phương diện tình cảm đón nhận nhiều tin tốt đến từ đối phương, có thể đó là người mang đến cho bạn cơ hội được gặp gỡ một vài người cùng chung mục tiêu, lý tưởng và cũng có thể là tạo điều kiện cho bạn về thăm gia đình họ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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