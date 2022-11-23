Mùng 1/11 Âm, Bồ Tát ban lộc: 3 tuổi số hên cực độ, phát tài to, ăn no lộc Trời, tài lộc ào về như thác đổ, làm ăn gặp thời, công danh sáng chói, đổi vận giàu to

Đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là từ ngày mùng 1 tháng 11 Âm, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng 11 Âm tới những người tuổi Ngọ chính là con giáp cầu được ước thấy mọi thứ đều thuận lợi hanh thông hơn. Người tuổi Ngọ nhờ ơn trên mà cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian này, việc tuổi Ngọ mua nhà tậu xe cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Những người tuổi Ngọ càng chăm chỉ làm nhiều việc thiện thì bổng lộc nhận về càng lớn. Đây chính là cơ hội để người tuổi Ngọ phát huy năng lực của mình tạo tiền đề phát triển cho bản thân về sau.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân can đảm phi thường, luôn có động lực hướng về phía trước.

Ngay cả khi gặp khó khăn trong kinh doanh, con giáp này vẫn kiên trì mục tiêu đã định, không từ bỏ, buông xuôi mà chủ động tìm cách thoát ra.

Người tuổi Sửu thông minh, khéo léo giỏi giao tiếp và rất nhiệt tình với bạn bè nên con giáp này thường kết giao được các mối quan hệ có lợi trong cuộc sống. Nửa đầu tháng 12/2022 do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Phượng Cát” và “Thiên Cơ” nên vận may liên tiếp kéo đến, cùng với đặc điểm tính cách ưu việt nên người tuổi Sửu không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt thời gian này còn là đại vận về tình cảm, những người độc thân sẽ có cơ hội thoát ế, còn người đã có đôi có cặp sẽ có tin vui về hôn nhân, người đã lập gia đình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.