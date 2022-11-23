Vận trình đỏ chót: 3 tuổi cuối tháng 11 tiến Đông giẫm vàng, tháng 12 tiến Tây giẫm bạc, thuận lợi đủ đường, tình duyên vượng phát, cuối năm ăn Tết to nhất vùng

Tuổi Tỵ tuy nghiêm khắc nhưng lại là người sống tình cảm. Họ chưa từng có ý triệt hạ ai ở nơi làm việc để nâng tầm bản thân mình lên, chính bởi vậy mà họ được lòng khá nhiều người.

Tài chính khấm khá thì hãy chi tiêu cho thật hợp lí, bạn có sao Kim Tinh chiếu mệnh nên rất dễ có cơ hội thăng tiến, sự nghiệp nở hoa. Bởi vậy mà đừng thể hiện thái quá hay quay mặt với bất cứ ai để rồi nhận về cái kết đắng lòng.

Ở thời điểm vượng tiến nhờ Thiên Quan và Chính Quan chiếu mệnh như thế này, tuổi Tỵ hoàn toàn có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, có một khoản tiền thưởng nóng đến với tay bạn nhờ khoảng thời gian cố gắng hết mình.

Thời điểm này bạn và người ấy rất có thể sẽ có những buổi hẹn hò ở một nơi hai bạn từng mong ước đặt chân đến. Với những cặp đôi yêu xa có dấu hiệu trở về bên nhau. Chúc mừng tuổi Tỵ!

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Tuổi Dậu

Tử vi cuối năm cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tháng. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

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Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhạy khi ứng biến với các tình huống đột xuất, cũng là một người ôn hòa giữ được các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp mang đến nhiều niềm vui. Đây là nền tảng để bước sang thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, tuổi Tý gặt hái thêm nhiều danh vọng mới mẻ cho vận trình sự nghiệp.

Con giáp này bước vào giai đoạn tài lộc thịnh vượng, suôn sẻ. Những người làmăn kinh doanh ngày càng phát đạt, tìm kiếm được nguồn khách hàng tiêu thụ sảnphẩm dài lâu. Những người làm công ăn lương cũng không cần lo lắng đến côngviệc áp lực vì thời điểm này bạn được Chính Tài chiếu mệnh khiến tinh thần vững vàng, phấn chấn "làm đâu thắng đó". Ngoài ra bản mệnh cũng dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch kinh doanh, làm việc đều được diễn ra trơn tru, thuận lợi, cả tình và tiền khởi sắc hào nhoáng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo