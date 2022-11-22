Ngày 23/11: Chúc mừng 3 tuổi trúng quả đậm, ăn lộc trời ban, nắm vàng trong tay, giàu có hơn người, công danh thành đạt, cả đời ấm no

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 12:40

Ngày mai là ngày tài lộc của 3 con giáp có tên dưới đây.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong tuần mới . Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc.

Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Ngày 23/11: Chúc mừng 3 tuổi trúng quả đậm, ăn lộc trời ban, nắm vàng trong tay, giàu có hơn người, công danh thành đạt, cả đời ấm no - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình trọng trách gánh vác gia đình, lúc nào cũng phải ôm đồm lao tâm khổ tứ về người nên cuộc đời vướng vào không ít trầm luân khổ ải.

Thế nhưng cũng bởi vướng vào kiếp lận đận từ sớm mà trong tuổi Sửu hình thành một tâm lý tiết kiệm, quý trọng đồng tiền và sức lao động của mình. Bởi thế mà "kiến tha lâu cũng đầy tổ", họ tích lũy cho mình được những khoản tiền tiết kiệm.

Theo tử vi những con giáp tuổi Sửu cực kì có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh, tuy mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng họ lại rất nhanh chóng làm quên và thích ứng kịp thời với sự nhanh nhạy, ứng biến khéo léo của người làm kinh doanh. Dần dà trở nên lão luyện, càng làm càng mạnh, tấn tới chứ ít thấy thua lỗ.

Có thể nhiều người không biết nhưng thực chất Sửu rất giỏi trong việc tích lũy, nên càng về hậu vận thì còn giáp này lại càng thể hiện được sự giàu có không ai sánh bằng.

Ngày 23/11: Chúc mừng 3 tuổi trúng quả đậm, ăn lộc trời ban, nắm vàng trong tay, giàu có hơn người, công danh thành đạt, cả đời ấm no - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chính là những người thông minh và cẩn thận. Họ sống rất có trách nhiệm và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Khi được giao bất kỳ một nhiệm vụ nào, họ sẽ không để cấp trên phải thất vọng. Tuổi Ngọ này thường không có vị trí quá cao do bản thân ưu tiên cuộc sống bình yên bên gia đình hơn nhưng cũng là con giáp không khi nào rơi vào nghèo khó.

Tử vi ngày mai cho biết những vất vả trong công việc trước đây của tuổi Ngọ sẽ được giải quyết triệt để. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới.

Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Mùi nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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