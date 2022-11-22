Đúng 2h chiều 22/11/2022: Quý nhân soi đường chỉ lối, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 tuổi này giàu lên nhanh chóng, cuộc sống đổi thay, vận may ập đến, đời dệt gấm thêu hoa

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Thìn. Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Vì vậy, trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc biệt, đúng 2h chiều 22/11/2022, tuổi Mùi sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mùi sẽ được toại nguyện.

Đặc biệt trong năm nay là một năm khá may mắn với tuổi Mùi nhưng lại đến muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Mùi vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Dần luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Đúng 2h chiều 22/11/2022, người tuổi Thìn sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà.

Không những tháng 12 mà trong thời gian vài tháng tới, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tuổi Mão luôn được cấp trên và đồng nghiệp yêu quý, chẳng những vậy trong đời sống thường nhật thì đây cũng là con giáp biết cách ăn ở, đối nhân xử thế khiến mọi người đều quý mến.

Chính vì biết cách giữ hòa khí nên con giáp này tìm cho mình được vô vàn cơ hội thay đổi vận số cuộc đời, tiêu biểu trong năm 2022 là thời điểm này đây.

Vận trình sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, cấp trên đã có ý định cất nhắc bạn đến với một vị trí mới hoàn toàn xứng đáng với tài năng và năng lực của bạn. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng lãnh đạo của mình.

Về mặt tình cảm tiến triển nhanh chóng với các cặp đôi đang thầm thương, trộm nhớ lẫn nhau sẽ có quyết định đi đến một mối quan hệ mới, gắn bó dài lâu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.