Chỉ 6 tiếng nữa, Ngọc Hoàng mở sổ ghi tên, 3 con giáp được lọt vào danh sáng vàng vinh hoa phú quý, lộc nổ tưng bừng, thành công rực rỡ, hưởng phước đến già

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 04:40

Cùng chờ 6 tiếng nữa thôi, xem trong danh sách vàng có tên của mình không nhé!

Tuổi Dần

Tháng 11 này, đặc biệt là 6 tiếng nữa thôi, cung tài lộc của người tuổi Dần cũng vừa có sao may mắn Thiên Giải chiếu rọi. Nhờ đó, mọi việc sẽ tốt hơn trước và vận hạn về tiền tài cũng không còn “khốn đốn”. Thời vận đến, đường tài lộc sẽ thuận lợi, đặc biệt là khi biết giữ lấy thời cơ thì hẳn sẽ tiêu tiền không cần lo nghĩ.

Hơn nữa, vài người tuổi Dần sẽ được Nguyệt Lão “nối dây tơ hồng” và tìm được nửa kia của cuộc đời.

Song, tuổi Dần cần phải chú trọng sức khỏe, thả lỏng tinh thần và nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy cố gắng dung hòa mọi thứ và tiếp tục cố gắng thì tương lai ắt sẽ rực rỡ, huy hoàng.

Chỉ 6 tiếng nữa, Ngọc Hoàng mở sổ ghi tên, 3 con giáp được lọt vào danh sáng vàng vinh hoa phú quý, lộc nổ tưng bừng, thành công rực rỡ, hưởng phước đến già - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đón nhận một tương lai có vẻ rất nhẹ nhàng không hề điêu đứng hay gặp phải trắc trở lớn. Thời điểm này bản mệnh cân bằng được chuyện tình cảm với công việc nên có thời gian tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Nếu đang có ý định tiến hành kinh doanh hay khởi nghiệp thì nhanh chóng làm trong lúc này tránh để lâu ngã giá.

Chuyện tình cảm thời điểm này rất thuận lợi, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, với những cặp đôi đã yêu nhau lâu thì đây là lúc tiến hành hôn nhân, tháng này cũng rất nhiều ngày đẹp thích hợp tổ chức đại sự.

Chỉ 6 tiếng nữa, Ngọc Hoàng mở sổ ghi tên, 3 con giáp được lọt vào danh sáng vàng vinh hoa phú quý, lộc nổ tưng bừng, thành công rực rỡ, hưởng phước đến già - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trước đó. 6 tiếng nữa thôi, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Thời gian tới, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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