Đức năng thắng số: 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, lại được Phật Bà hết mực yêu thương, cuối tháng 11 trúng số đổi đời, tiền tỷ trong tay, vận may hiếm có

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 14:58

3 con giáp dưới đây may mắn hơn người, vận đỏ tìm tới tiền tình đều như ý.

Tuổi Mão

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên cuối tháng 11 này, những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Mèo là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Mão . Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Mèo khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

Đức năng thắng số: 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, lại được Phật Bà hết mực yêu thương, cuối tháng 11 trúng số đổi đời, tiền tỷ trong tay, vận may hiếm có - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Cuối tháng 11, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến từ 2022, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Đức năng thắng số: 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, lại được Phật Bà hết mực yêu thương, cuối tháng 11 trúng số đổi đời, tiền tỷ trong tay, vận may hiếm có - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Cuối tháng 11 này, tài vận của con giáp tuổi Mùi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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