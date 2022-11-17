Từ ngày 18/11 – 20/11: Thần tài ghé chơi, Phúc đến cửa trước, Tài vào cửa sau 3 tuổi may mắn cực độ, làm đâu được đấy, trăm sự hanh thông, vạn sự tốt lành, giàu sang ngập lối

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tầm nhìn xa trông rộng và rất kiên nhẫn trong mọi việc. Từ ngày 18/11 – 20/11, con giáp này có vận may hanh thông, môi trường sống được cải thiện đáng kể.

Như vậy, con giáp tuổi Dậu có thể nắm bắt tương lai rất tốt, hướng tới cuộc sống tích cực, tài lộc vượng phát vào cuối năm 2022 này.

Người tuổi Dậu có thể đảo ngược thất bại về mặt kinh tế, công việc kinh doanh được cải thiện. Họ sẽ không còn gặp rắc rối vì thiếu tiền tiêu xài nữa.

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Từ ngày 18/11 – 20/11, theo tử vi 12 con giáp là ngày sao Thiên Phúc hoạt động mạnh mẽ nhất, tuổi Tý may mắn khi được ngôi sao này chiếu rọi mạnh mẽ mang đến những tín hiệu tích cực trong thời gian tới.

Trong 2 ngày tới à thời điểm mà tuổi Tý bắt tay vào thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình, Tý đón nhận những gì thuận lợi, suôn sẻ nhất, có thể nói là "đầu xuôi đuôi lọt" nên việc thu về lợi nhuận là điều sớm muộn mà thôi.

Vận trình tài lộc vượng phát, những người làm kinh doanh buôn may bán đắt, thời điểm đắc khởi khí lộc nên cả khách mới và khách hàng cũ đều tìm đến cơ sở kinh doanh của bạn thường xuyên.

Phương diện tình cảm vô cùng hạnh phúc, nhất là với những người đã có gia đình khả năng có tin vui từ phương xa hoặc đón một thành viên lâu ngày xa gia đình trở về.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mùi có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm với những thứ xung quanh. Họ sống có chính kiến, dám nghĩ dám làm. Trời sinh con giáp này có phúc khí tràn đầy, trong 2 ngày tới, Mùi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp.

Họ được nhiều kẻ yêu, người mến. Trong công việc, họ được quý nhân phù trợ, được hỗ trợ, định hướng trong công việc.

Trải qua nhiều va vấp, người tuổi này đặc biệt chú ý đến việc lập kế hoạch cho cuộc sống của bản thân. Cuộc đời của người tuổi Mùi nhìn chung sẽ hanh thông, thuận lợi.

Họ có sẵn tố chất thông minh lại được quý nhân giúp đỡ nên có nhiều bước tiến mới. Chỉ cần quyết tâm trong công việc, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo