3 tuổi này vận đỏ như son, phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sông, tài lộc công danh đều đạt đỉnh, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 05:02

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Tuổi Thìn

Từ đầu năm, người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Hà Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đặc biệt tốt. Họ cũng là những người năng động và chăm chỉ. Nhờ có tinh thần phấn đấu không ngừng nên con giáp này có thể đạt được những thành tựu mới trong mọi nghịch cảnh. Dù thời gian trước, sự nghiệp của người tuổi Thìn không quá lý tưởng, nhưng cuối năm, sự nỗ lực của bản thân họ sẽ được đền đáp. Tốc độ phát triển nâng lên tầm cao mới lại nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Vì thế, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn tràn đầy hy vọng. Họ sẽ có một cuộc sống rất viên mãn vào mùa thu này, mở ra một mùa đông thu hoạch.

3 tuổi này vận đỏ như son, phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sông, tài lộc công danh đều đạt đỉnh, ăn Tết linh đình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi trong tháng 12 này con đường vận mệnh của người tuổi Mão rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Mèo. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Mão không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

3 tuổi này vận đỏ như son, phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sông, tài lộc công danh đều đạt đỉnh, ăn Tết linh đình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Những việc mà người Tý thời gian cuối năm sẽ tương đối hanh thông. Mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng như những gì mà Tý mong muốn. Thêm nữa, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng cân bằng.

Người tuổi Tý biết phân bổ thời gian hợp lý giữa việc kiếm tiền và thư giãn. Bản mệnh cũng nên chi tiền cho ăn uống và tập thể dục sẽ giúp công việc trở nên năng suất hơn.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của Tý cũng khá êm ấm, hài hòa. Cuộc sống hôn nhân đôi khí khó tránh khỏi hiểu nhầm nhưng sau đó mọi chuyện đều được giải quyết một cách tốt đẹp. Nguyên do là nhờ những người trong cuộc luôn biết cách nhường nhịn nhau.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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