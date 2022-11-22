Xin chúc mừng 3 con giáp được thần Tài chỉ tên, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt, cơ hội lớn gia tăng tài lộc, phúc khí tràn trề, cuộc sống dư tiền, dư của trong tháng 11 âm lịch

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tử vi nói tháng 11 âm, những người tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

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Tuổi Tý

Tuổi Tý xứng đáng là con giáp đầu tiên được nhắc đến bởi theo tử vi, trong 3 ngày cuối cùng của tháng 11 Âm lịch tuổi Tý được mệnh danh là con cưng của Thần Tài, của nả từ đó mà trôi tuột về kho.

Thậm chí trong những ngày này bạn tự thấy mình kiên cường hơn bao giờ hết khi đi qua mọi khó khăn, mọi nỗi sợ hãi mà bấy lâu nay bản thân chưa từng vượt qua được mà nhận về khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Trong tháng 11 Âm lịch, những người làm kinh doanh gặt hái được "bão đơn", thậm chí là nguồn hàng trong kho không đủ để bạn trả khách. Đây đúng là thời điểm phát tài mạnh mẽ nhất từ đầu năm đến giờ.

Chưa dừng lại ở đó, chúc mừng các cặp đôi đang yêu nhau sẽ có một chuyến du lịch ý nghĩa. Có thể sau giai đoạn này, hai bạn sẽ tiến hành hôn nhân trước khi kết thúc năm cũ.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Con giáp này sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Khi gặp khó khăn, trở ngại, con giáp này vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Dù gặp thất bại, họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Tháng 11 Âm, vận trình của con giáp tuổi Sửu có nhiều xáo trộn, tài lộc của họ ngày càng nở rộ. Họ giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Con giáp này được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Trong khi đó, người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Việc nắm bắt những cơ hội phù hợp với bản thân giúp họ đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.