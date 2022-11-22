8 ngày cuối tháng 11 (23 - 30/11): Chúc mừng 3 con giáp hậu vận giàu sang phú quý, càng về già lại càng phúc lộc trường niên, chẳng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 11:26

3 con giáp dưới đây sẵn sàng đón vận may tài lộc, phú quý dồi dào, giàu sang viên mãn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

8 ngày cuối tháng 11 (23 - 30/11): Chúc mừng 3 con giáp hậu vận giàu sang phú quý, càng về già lại càng phúc lộc trường niên, chẳng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Tuổi Mùi trong thời gian tới do được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Những ngày cuối tháng này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Đối với những người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

8 ngày cuối tháng 11 (23 - 30/11): Chúc mừng 3 con giáp hậu vận giàu sang phú quý, càng về già lại càng phúc lộc trường niên, chẳng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình trọng trách gánh vác gia đình, lúc nào cũng phải ôm đồm lao tâm khổ tứ về người nên cuộc đời vướng vào không ít trầm luân khổ ải.

Thế nhưng cũng bởi vướng vào kiếp lận đận từ sớm mà trong tuổi Sửu hình thành một tâm lý tiết kiệm, quý trọng đồng tiền và sức lao động của mình. Bởi thế mà "kiến tha lâu cũng đầy tổ", họ tích lũy cho mình được những khoản tiền tiết kiệm.

Theo tử vi những con giáp tuổi Sửu cực kì có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh, tuy mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng họ lại rất nhanh chóng làm quên và thích ứng kịp thời với sự nhanh nhạy, ứng biến khéo léo của người làm kinh doanh. Dần dà trở nên lão luyện, càng làm càng mạnh, tấn tới chứ ít thấy thua lỗ.

Có thể nhiều người không biết nhưng thực chất Sửu rất giỏi trong việc tích lũy, nên càng về hậu vận thì còn giáp này lại càng thể hiện được sự giàu có không ai sánh bằng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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