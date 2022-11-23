2 ngày liên tiếp (24, 25/11): 3 tuổi liên tục gặp may, trúng số có ngày, lên chức tăng lương, trăm đường thuận lợi, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 11:35

Đây là những con may mắn được Thần Tài phát lộc, các khoản thu lũ lượt đổ về túi.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhạy khi ứng biến với các tình huống đột xuất, cũng là một người ôn hòa giữ được các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp mang đến nhiều niềm vui.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu do được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

2 ngày liên tiếp (24, 25/11), bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

2 ngày liên tiếp (24, 25/11): 3 tuổi liên tục gặp may, trúng số có ngày, lên chức tăng lương, trăm đường thuận lợi, giàu sang phú quý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

2 ngày liên tiếp (24, 25/11), vận trình tài lộc của tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió, bản mệnh không chịu khuất phục trước khó khăn lại có quý nhân đối đãi nồng hậu nên thành tích công việc ngày này vượt ngoài sự chờ mong. Nhất là với những người làm công ăn lương ngày này được cấp trên tín nhiệm, giao phó những nội dung quan trọng.

Thực chất họ đang muốn thử thách bạn để cất nhắc bạn đến một vị trí xứng đángvới năng lực của mình mà thôi, bạn nên tận dụng cơ hội này mà thể hiện tài năngcủa mình đi nhé! Đây cũng là thời điểm vận may đến với tuổi Mão nhiều hơn, việc thăng quan tiến chức hay tăng lương chỉ là sớm hay muộn. Tài chính ngày càng ổn định, thậm chí là vượng nở.

2 ngày liên tiếp (24, 25/11): 3 tuổi liên tục gặp may, trúng số có ngày, lên chức tăng lương, trăm đường thuận lợi, giàu sang phú quý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

2 ngày liên tiếp (24, 25/11), được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Hợi có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn thời gian này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận trình tình cảm tuần này cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Sức khỏe thời gian này có dấu hiệu phát triển, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.

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