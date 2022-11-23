Không phải ngẫu nhiên mà tuổi Thìn lọt vào danh sách những con giáp vận đỏ như son. Nhận được tín hiệu tích cực đến từ Chính Ấn và Tài Thần mà tài lộc của Thìn có bước chuyển mình rõ rệt, thu nhập tăng vọt xua tan nỗi lo tài chính.

Nhìn chung mọi nỗ lực của bạn đều được mọi người công nhận và ghi điểm trong mắt cấp trên cũng như thu về kết quả hoàn toàn tốt đẹp, xứng đáng với thời gian và công sức bạn miệt mài bỏ ra.

Từ ngày mùng 1/11 âm. bạn có đề xuất ý tưởng mới mẻ, độc đáo và đặc biệt hơn cả những ý tưởng bạn đề xuất ra lại tạo cho đồng nghiệp những nguồn cảm hứng mới, tích cực làm việc tạo năng suất cao.

Nguồn thu nhập tăng vụt đáng kể là thành quả xứng đáng dành cho bạn. Với những người đang ấp ủ kế hoạch đầu tư và kinh doanh, hãy mau chóng tiến hành đi nhé!

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Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo từ ngày mai, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 1/11 cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng phải trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương, đừng vì những cảm xúc bất chợt của bản thân mà sinh giận hờn vu vơ.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.