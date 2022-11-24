Đúng 9h sáng ngày mùng 1/11 âm, Thần tài ngự trên két, tài lộc vây quanh, 3 con giáp số đỏ hơn người, ngày càng thịnh vượng, thăng quan tiến chức ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 00:08

Chờ xem 3 con giáp nào có số đỏ hơn người, vận may ập tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là người khôn ngoan, mưu trí. Họ có khả năng kiếm tiền cũng như quản lý tiền bạc rất tốt.

Con giáp này làm việc gì cũng trật tự, có tính toán rõ ràng. Là người giỏi giang, nhiệt huyết với công việc, người tuổi này dần được cấp trên coi trọng ở nơi làm việc.

Đúng 9h sáng ngày mùng 1/11 âm, con giáp tuổi Tỵ nhận cơ hội mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một lời mời làm việc hoặc một nghề tay trái. Nếu họ thực sự nắm bắt được bạn thực sự nắm bắt cơ hội này thì cuộc sống tương lai của họ ngày một sung túc, thịnh vượng.

Con giáp này cần tập trung hơn nữa để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp. Những người làm kinh doanh nên lắng nghe yêu cầu của sếp và khách hàng, cố gắng theo kịp nhịp điệu của đối phương, theo cách này, làm việc gì sẽ thuận lợi.

Đúng 9h sáng ngày mùng 1/11 âm, Thần tài ngự trên két, tài lộc vây quanh, 3 con giáp số đỏ hơn người, ngày càng thịnh vượng, thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy tháng 11 âm sẽ là một tháng vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Đặc biêt, đúng 9h sáng ngày mùng 1/11 âm, sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong năm nay cũng rất thuận lợi. Năm nay người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Đúng 9h sáng ngày mùng 1/11 âm, Thần tài ngự trên két, tài lộc vây quanh, 3 con giáp số đỏ hơn người, ngày càng thịnh vượng, thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 9h sáng ngày mùng 1/11 âm, người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện.

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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