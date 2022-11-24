Cuối ngày mùng 1 âm, Thần Tài chạm cửa: Top 3 con giáp trúng mánh lớn, kiếm bộn tiền, vận may tăng vùn vụt, đời sang trang mới, giàu sang ngút trời

Sau tháng 11 âm lịch, những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến.Đặc biệt, cuối ngày mùng 1 âm, Thìn có cơ hội nhận vận may lớn, tiền về như nước. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời tiền bạc rủng rỉnh.

Sức khỏe của những người tuổi Thìn không có gì đáng lo ngại, quý bạn chỉ cần duy trì thói quen luyện tập và ăn uống khoa học thì sức khỏe sẽ luôn ở mức ổn định.

Có thể nói, thời điểm cuối năm 2022, con giáp tuổi Thìn là người thắng lợi, đạt được nhiều thành quả cao. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội thay đổi vào vài tháng tới.

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Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Theo tử vi 12 con giáp, được Thần Tài rót lộc tuổi Dậu làm ăn phát đạt, có cơ hội gặp được quý nhân nâng bước, đạt được bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Bản mệnh Dậu vốn giàu năng lực, nhanh nhạy ứng biến chính vì thế mà hiệu quả công việc tăng nhanh chóng, cơ hội vàng ngọc mau chóng xuất hiện. Nếu nắm bắt được thời điểm này, bạn chắc chắn gặt hái được thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn kéo về túi.

Đặc biệt cuối ngày mùng 1 âm lịch được coi là ngày Thần Tài chạm cửa. Nếu bạn có kế hoạch khai trương cửa hàng hay mở rộng kinh doanh thì nên nhanh chóng tiến hành, nếu được thì nên xuất hành theo hướng Chính Nam để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Tình duyên trong ngày này không thể không nhắc đến, đây là giai đoạn vượng nhân duyên nên nếu các cặp đôi có ý định về chung một nhà thì hãy tính toán và thưa chuyện với phụ huynh càng sớm càng tốt, họ sẽ tác thành cho hai bạn.

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Tuôi Sửu

Những người tuổi Sửu làm việc rất chăm chỉ. Họ dù gặp khó khăn vẫn không nản lòng, kiên trì tiến từng bước vững chắc về phía trước. Trong cuộc sống, người tuổi này có tính tự lập cao, sẽ không vì bất cứ lý do gì mà ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công của người tuổi Sửu đều rất xứng đáng, dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng của bản thân.

Cuối ngày mùng 1 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn. Họ sẽ trút bỏ được những gánh nặng trong lòng, tinh thần trở nên tốt hơn, có nhiều ý tưởng, mở ra cơ hội phát triển. Người biết nắm bắt tốt cơ hội sẽ có thể thăng tiến trong sự nghiệp, bước đến gần hơn với sự giàu có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.