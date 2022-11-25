Đúng 10h sáng mùng 2/11 âm: Quý nhân nâng đỡ, vận son chiếu rọi lại thêm sao Tinh Tú chiếu mệnh, 3 con giáp chạm tay đến tài lộc, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 00:08

Những con giáp này may mắn hơn người, cầu được ước thấy Tiền - Tình đều như ý nguyện.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, năng động, siêng năng làm việc. Con giáp này luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, dễ được cấp trên đánh giá cao và công nhận.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của con giáp này gặp không ít trở ngại. Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Đúng 10h sáng mùng 2/11 âm, con giáp tuổi Thân gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp. Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi ắt có mùa vụ bội thu, vật nuôi xuất chồng mang lại nguồn thu lớn.

Đồng thời, trong tháng này, tinh thần của họ cũng lên cao. Người tuổi này tràn đầy tự tin, động lực và luôn vui vẻ mỗi ngày. Được quý nhân phù trợ, con giáp này trở nên giàu có, ước mơ phát tài có cơ hội trở thành hiện thực.

Đúng 10h sáng mùng 2/11 âm: Quý nhân nâng đỡ, vận son chiếu rọi lại thêm sao Tinh Tú chiếu mệnh, 3 con giáp chạm tay đến tài lộc, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Chính vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Đúng 10h sáng mùng 2/11 âm là thời điểm may mắn với người tuổi Mùi Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Mùi càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Đúng 10h sáng mùng 2/11 âm: Quý nhân nâng đỡ, vận son chiếu rọi lại thêm sao Tinh Tú chiếu mệnh, 3 con giáp chạm tay đến tài lộc, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ có ưu điểm là thông minh, sáng láng và vô cùng nhiệt huyết. Một khi đã bắt tay vào việc gì, họ sẽ làm đến nơi đến chốn, cống hiến toàn bộ thời gian và sức lực cho nó.

Đặc biệt, đúng 10h sáng mùng 2/11 âm, những mâu thuẫn, khúc mắc của họ cũng dần dần được giải quyết hết, từ giờ trở đi Ngọ sẽ sống trong sự bình an và nhiều phước lành. Khó khăn qua hết, công việc có nhiều tiến triển, sự nghiệp có những bước củng cố vững chắc, tuổi Ngọ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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