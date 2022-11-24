Tháng 11 Âm lịch sang, 3 con giáp có vận may cận kề, ước mơ phát tài thành hiện thực, báo mộng vàng, vươn mình hốt lộc

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 15:48

Tháng 11 Âm, những con giáp này được dự báo sẽ có điểm sáng trong sự nghiệp. Công việc của họ ngày càng hanh thông, xuôi thuận.

 Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có lý tưởng cao đẹp, nhiệt tình tích cực và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng nhất quán, tận tâm, đảm bảo được kết quả tốt.

Người tuổi này đa phần đều tài năng, tham vọng, luôn tự hoàn thiện bản thân, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ có thể duy trì đam mê công việc trong một thời gian dài. Con giáp này vốn có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Cuộc sống của họ vốn đã không đứng yên.

Bước sang tháng 11 Âm lịch, người cầm tinh con rồng sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui đến nhà. Người tuổi này đi xa lập nghiệp, làm ăn kinh doanh ắt sẽ phát tài. Không những thế, xung quanh người tuổi Thìn còn có quý nhân.

Vì vậy, nếu họ gặp phải những rắc rối thì sẽ dễ dàng giải quyết. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Họ có thêm nghề tay trái, làm việc tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm việc chăm chỉ ắt thu tiền về đầy túi, không phải chịu khó khăn, thiếu thốn nữa.

Tháng 11 Âm lịch sang, 3 con giáp có vận may cận kề, ước mơ phát tài thành hiện thực, báo mộng vàng, vươn mình hốt lộc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường chăm chỉ, cần cù nhưng ít nói. Họ không giỏi biểu đạt cảm xúc. Con giáp này luôn cố gắng tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi mọi người dành thời gian để hưởng thụ, tuổi Thân vẫn tận dụng hết mọi giây phút để học hỏi, rèn luyện bản thân. Con giáp này chẳng bao giờ kêu ca về khó khăn hay vất vả trong công việc.

Dù làm ngành nghề gì, tuổi Thân cũng có thể kiếm bộn tiền và sống không cần phải lo nghĩ nhiều.

Hoàn cảnh vất vả, thiếu thốn thuở hàn vi sẽ tạo nên ý chí, quyết tâm làm giàu của tuổi Thân. Dù cuộc sống sau này có giàu sang, phú quý, con giáp này vẫn sẽ giữ lối sống tiết kiếm, đơn giản. Nhìn vẻ ngoài sẽ chẳng ai biết tuổi Thân có tiềm lực kinh tế mạnh.

Tháng 11 Âm lịch sang, 3 con giáp có vận may cận kề, ước mơ phát tài thành hiện thực, báo mộng vàng, vươn mình hốt lộc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong tháng 11 âm này. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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