Thứ 2 đầu tuần (24/10), Thần Tài mang tiền đến, 3 con giáp chi tiêu thả ga không cần nhìn giá, vận trình rực ánh hào quang

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 06:34

Trong thứ 2 đầu tuần (24/10), đây là 3 con giáp nhận được nhiều may mắn, tiền tài dư dả, vận đào hoa đỏ rực, tình - tiền đều vượng.

Tuổi Dần

Nhờ Tam Hợp tác động, người tuổi Dần gặp được nhiều điều như ý muốn trong thứ 2 đầu tuần (24/10). Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Dần vốn là con giáp không sợ thất bại, rất tỉnh táo và lý trí trong cuộc sống hàng ngày, họ biết chính xác mục tiêu của mình ở đâu và muốn đạt được điều gì. Vì vậy để đạt được mục tiêu, họ luôn luôn lý trí, kiềm chế để cho phép bản thân đạt được những mục tiêu và lý tưởng lớn hơn.

Dần vẫn luôn kiên định với mục tiêu và khái niệm trong lòng mình, nỗ lực mỗi ngày, đấu tranh để làm cho bản thân trở nên tốt hơn. Thứ 2 đầu tuần (24/10) thời cơ đến, được quý nhân giúp đỡ, vận khí tốt lành liên tiếp ập đến, vận xui được xua tan, tài vận tràn trề, sức lực được củng cố, ngày một thăng tiến lên tới đỉnh cao của may mắn.

Thứ 2 đầu tuần (24/10), Thần Tài mang tiền đến, 3 con giáp chi tiêu thả ga không cần nhìn giá, vận trình rực ánh hào quang - Ảnh 1
Nhờ Tam Hợp tác động, người tuổi Dần gặp được nhiều điều như ý muốn trong thứ 2 đầu tuần (24/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trời sinh là những người chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong cuộc sống nên được trời thương, từ thứ 2 đầu tuần (24/10) hầu hết đều ổn định, có sự nghiệp vững vàng, gia đình viên mãn, hạnh phúc.

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian trước, tuổi Sửu gặp thử thách trong giai đoạn từ tháng 6 đến đầu tháng 10. Qua được giai đoạn này, đến cuối tháng 10 mọi vấn đề trong cuộc sống của họ đều dần được giải quyết hết, những xui xẻo cũng chấm dứt.

 

Đặc biệt, từ thứ 2 đầu tuần (24/10), tuổi Sửu may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt, chỉ cần biết nắm bắt sẽ giàu có hơn người, thậm chí đổi vận, có một cuộc sống vô cùng sung túc.

Thứ 2 đầu tuần (24/10), Thần Tài mang tiền đến, 3 con giáp chi tiêu thả ga không cần nhìn giá, vận trình rực ánh hào quang - Ảnh 2
Từ thứ 2 đầu tuần (24/10) Sửu có sự nghiệp vững vàng, gia đình viên mãn, hạnh phúc.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thực sự rất chăm chỉ. Họ có tính kiên trì, nhẫn nại và chủ động trong công việc. Con giáp tuổi Mùi cũng dám dấn thân, không hề cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào. Họ làm việc gì họ cũng dựa vào óc phán đán sáng suốt nên thường gặt hái được thành công.

Thứ 2 đầu tuần (24/10), con giáp tuổi Mùi sẽ được vận may phù trợ, thu về món lợi lớn. Trong thời gian này họ cũng được quý nhân giúp đỡ, phát triển nhờ có hậu thuẫn.

Cơ hội của người tuổi Mùi cũng tăng lên một cách thầm lặng. Họ không còn thiếu tiền và từng bước leo dần đến thành công, cùng gia đình hưởng thụ cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thứ 2 đầu tuần (24/10), Thần Tài mang tiền đến, 3 con giáp chi tiêu thả ga không cần nhìn giá, vận trình rực ánh hào quang - Ảnh 3
Thứ 2 đầu tuần (24/10), con giáp tuổi Mùi sẽ được vận may phù trợ, thu về món lợi lớn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 con giáp 'chuẩn' đại gia cuối tháng 10, hưởng trọn vẹn tam hỷ: hỷ tài - hỷ sự - hỷ duyên

3 con giáp 'chuẩn' đại gia cuối tháng 10, hưởng trọn vẹn tam hỷ: hỷ tài - hỷ sự - hỷ duyên

Cuối tháng 10 có 3 con giáp cực kỳ may mắn lội ngược dòng, tiền bạc liên tục đổ về, sung túc phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 24/10/2022 tử vi hôm nay tử vi thứ hai con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới