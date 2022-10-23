Bước qua ngày 24/10, thần linh hội tụ, 3 con giáp có tài lộc nhảy vọt, số dư tài khoản tăng lên không thể kiểm soát

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 20:11

Liệu bạn có nằm trong danh sách 3 con giáp được Thần Tài "rót" tiền vào ngày 24/10.

Tuổi Mão

Xem tử vi 12 con giáp, con đường tài lộc của người tuổi Mão trong ngày 24/10 hanh thông nhờ có cát tinh che chở. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản dưới chân mình.

Cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán. Nếu bản mệnh chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài.

Bước qua ngày 24/10, thần linh hội tụ, 3 con giáp có tài lộc nhảy vọt, số dư tài khoản tăng lên không thể kiểm soát - Ảnh 1
Con đường tài lộc của người tuổi Mão trong ngày 24/10 hanh thông nhờ có cát tinh che chở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực, cạnh bên đó họ luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân và mái ấm gia đình. Trong số những con giáp, người tuổi Tuất không được sinh ra trong mái ấm gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có năng lực tự tạo sự giàu sang cho chính mình.

Thời gian trước khó khăn vất vả thế nào không biết, nhưng từ quy trình tiến độ này đến cuối năm vận may của họ sẽ lội ngược dòng, càng thao tác càng tìm được thời cơ đổi đời .

Từ ngày 24/10, tuổi Tuất được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Bước qua ngày 24/10, thần linh hội tụ, 3 con giáp có tài lộc nhảy vọt, số dư tài khoản tăng lên không thể kiểm soát - Ảnh 2
Từ ngày 24/10, tuổi Tuất được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cũng sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của bạn. Con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Bạn tự tin vào khả năng, cống hiến hết mình nhưng cũng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Đặc biệt, vận tài lộc trong ngày 24/10 cũng khá rực rỡ, tuổi Dần có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút thì bạn sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc rủng rỉnh còn giúp bạn đề phòng những khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

Bước qua ngày 24/10, thần linh hội tụ, 3 con giáp có tài lộc nhảy vọt, số dư tài khoản tăng lên không thể kiểm soát - Ảnh 3
Vận tài lộc trong ngày 24/10 cũng khá rực rỡ, tuổi Dần có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (24/10 - 30/10) khi được thần May Mắn che chở bạn cơ hội hốt vàng hốt bạc.

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