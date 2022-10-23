3 con giáp 'chuẩn' đại gia cuối tháng 10, hưởng trọn vẹn tam hỷ: hỷ tài - hỷ sự - hỷ duyên

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 23:04

Cuối tháng 10 có 3 con giáp cực kỳ may mắn lội ngược dòng, tiền bạc liên tục đổ về, sung túc phú quý.

Tuổi Hợi

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Hợi có một túi tiền rủng rỉnh trong cuối tháng 10. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Hợi vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Con giáp này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Cuối tháng 10, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị. Vẫn có điềm bị tiểu nhân ghen ăn tức ở đấy nhưng bạn đừng có lo lắng. Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn.

3 con giáp 'chuẩn' đại gia cuối tháng 10, hưởng trọn vẹn tam hỷ: hỷ tài - hỷ sự - hỷ duyên - Ảnh 1
Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Hợi có một túi tiền rủng rỉnh trong cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đón cuối tháng 10 với nhiều điều kỳ diệu, may mắn. Nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội này thì tài lộc sẽ về tơi tới.Với cơ may này, con giáp tuổi Mùi sẽ tạm biệt những ngày tháng kiếm tiền nhỏ giọt, cuộc sống ngày càng sung túc.

Ngoài ra, vận nay có thể đưa đẩy vận đào hoa cho một số người tuổi Mùi. Người nào đang độc thân, muốn tìm được tình yêu đích thực thì nên trau dồi khả năng nói chuyện và nâng cao EQ của mình. Điều đó giúp bạn tiếp cận và thúc đẩy mối quan hệ với nửa kia của mình.

3 con giáp 'chuẩn' đại gia cuối tháng 10, hưởng trọn vẹn tam hỷ: hỷ tài - hỷ sự - hỷ duyên - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đón cuối tháng 10 với nhiều điều kỳ diệu, may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sẽ có sự phát triển rất nhanh trong cuối tháng 10. Họ đã đặt được nền móng vững chắc trong cuối tháng 10 nên có thể thuận buồm xuôi gió. Con giáp này sẽ nhanh chóng có cuộc sống và sự nghiệp phát triển đa dạng. Người tuổi Dần rất biết cách sống nên họ sẽ không để đồng tiền mình vất vả kiếm được bị lãng phí một cách mơ hồ.

Vì vậy, họ đã lên kế hoạch cho tương lai của mình và có thể sống tốt từ cuối tháng 10. Con giáp tuổi Dần sẽ tạo ra những khởi sắc mới trong lĩnh vực sự nghiệp. Họ có thể trở thành giàu sang và thoát khỏi những muộn phiền trong cuộc sống.

Mọi sự đối với con giáp này ngày càng hanh thông, tinh thần phấn chấn, lạc quan. Từ thời gian này, người tuổi Dần sẽ thắng về mọi mặt.

3 con giáp 'chuẩn' đại gia cuối tháng 10, hưởng trọn vẹn tam hỷ: hỷ tài - hỷ sự - hỷ duyên - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sẽ có sự phát triển rất nhanh trong cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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