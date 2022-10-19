"Thời thế xoay chuyển" trong vòng 10 ngày tới: TOP con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần Tài chở che, có bước phát triển vượt bậc, thu về nguồn tiền bạc dư giả

Trong thời gian này, người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.

Tử vi cho biết trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10), Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Tý. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin hơn nữa và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa giành được, hãy tiếp tục lên kế hoạch để tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

Tuổi Mão

Nửa đầu năm 2022 không mấy tốt đẹp đối với Mão. Bản mệnh dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi.

Tuy nhiên trong thời gian tới tình trạng này sẽ biến mất. Đặc biệt, tử vi cho biết trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10), Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận số của Mão thay đổi, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Mão chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền.

Mão gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10), những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan.

Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.