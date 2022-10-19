Trong 5 ngày có nguyên khí dồi dào sắp tới: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như "rồng ngẩng đầu", tiền chảy hết vào túi, phú quý hết phần thiên hạ, vận trình thăng tiến vượt trội

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 13:40

Trong 5 ngày tới (21/10 - 25/10), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, nên con đường tài vận thăng tiến không ngừng.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày có nguyên khí dồi dào sắp tới: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền chảy hết vào túi, phú quý hết phần thiên hạ, vận trình thăng tiến vượt trội - Ảnh 1

Con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc 5 ngày tới. Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

Tuổi Thìn

Trong 5 ngày có nguyên khí dồi dào sắp tới: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền chảy hết vào túi, phú quý hết phần thiên hạ, vận trình thăng tiến vượt trội - Ảnh 2

Trong 5 ngày tới (21/10 - 25/10), Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thìn nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Thời điểm này, thu nhập của bạn tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Tuổi Tuất

Trong 5 ngày có nguyên khí dồi dào sắp tới: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền chảy hết vào túi, phú quý hết phần thiên hạ, vận trình thăng tiến vượt trội - Ảnh 3

Trong 5 ngày tới (21/10 - 25/10), những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan.

Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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