Giai đoạn từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc, mở đường đi lên và vượt qua chông gai, tương lai ngồi không cũng giàu có vì được thần Tài trợ lực

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 15:42

Kể từ bây giờ cho đến hết tháng 10, tử vi dự đoán nhờ có Thần Tài giúp sức, 3 con giáp sau đây sẽ có cơ hội 'xoay chuyển tình thế', nhanh chóng phát tài phát lộc, hậu vận nhàn hạ, "ngồi không ăn bát vàng".

Tuổi Tý

Giai đoạn từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc, mở đường đi lên và vượt qua chông gai, tương lai ngồi không cũng giàu có vì được thần Tài trợ lực - Ảnh 1

Tử vi 12 con giáp cho thấy, kể từ bây giờ cho đến hết tháng 10, nhờ Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đây là nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con. 

Tuổi Thìn

Giai đoạn từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc, mở đường đi lên và vượt qua chông gai, tương lai ngồi không cũng giàu có vì được thần Tài trợ lực - Ảnh 2

Tử vi 12 con giáp cho thấy, kể từ bây giờ cho đến hết tháng 10, Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thìn nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Thời điểm này, thu nhập của bạn tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Tuổi Hợi

Giai đoạn từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này sẽ đón tài lộc, mở đường đi lên và vượt qua chông gai, tương lai ngồi không cũng giàu có vì được thần Tài trợ lực - Ảnh 3

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, kể từ bây giờ cho đến hết tháng 10, chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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