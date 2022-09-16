Thời thế thay đổi từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp trở thành con cưng của Thần Tài, nhận tiền tài đầy tay, phúc lộc dư đầy mình, sau này chỉ việc ăn sung mặc sướng, chẳng lo nặng gánh thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 16:34

Từ giờ đến cuối năm, có 3 con giáp nhận tiền tài đầy tay, phúc lộc dư đầy mình, sau này chỉ việc ăn sung mặc sướng, chẳng lo nặng gánh thiếu thốn

Tuổi Sửu

Từ giờ đến cuối năm, tử vi dự đoán, tài lộc của con giáp tuổi Sửu có cơ hội thăng hạng, vận may nhờ Thiên Tài đưa đến bất ngờ từ những việc bạn không nghĩ tới như từ nghề phụ, trúng thưởng. Hãy dùng khoản tiền này một phần để tiết kiệm, nếu tiêu xài hoang phí thì bạn đang lãng phí sự may mắn của mình rồi đó.

Thổ - Mộc xung khắc khiến bạn hay uể oải, mệt mỏi hơn. Sức khỏe đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể mách bảo nhé. Đừng để sự bận rộn khiến cho bạn không còn thời gian quan tâm đến bản thân mình, điều này vô cùng cần thiết.

Thời thế thay đổi từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp trở thành con cưng của Thần Tài, nhận tiền tài đầy tay, phúc lộc dư đầy mình, sau này chỉ việc ăn sung mặc sướng, chẳng lo nặng gánh thiếu thốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, từ giờ đến cuối năm, tuổi Tỵ trở nên khá tự tin, nhưng sự kiên nhẫn và quyết liệt một cách mù quáng, thậm chí còn liều lĩnh của con giáp này có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn tránh nói những lời quá khích làm tổn thương người khác. 

May mắn nhờ tam hợp che chở nên công việc khá thuận lợi, có khả năng cao con giáp này sẽ ký kết được hợp đồng lớn. Thành công hiện tại cũng là nhờ thói quen sắp xếp công việc và xây dựng mối quan hệ một kế hoạch cụ thể từ trước đó. Hãy luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt để đạt được hiệu suất cao nhất.

Thời thế thay đổi từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp trở thành con cưng của Thần Tài, nhận tiền tài đầy tay, phúc lộc dư đầy mình, sau này chỉ việc ăn sung mặc sướng, chẳng lo nặng gánh thiếu thốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ giờ đến cuối năm, tử vi dự đoán Tuổi Hợi sẽ gặt hái được những thành quả đáng kể trên con đường sự nghiệp của mình khi có quý nhân dẫn đường đưa lối. Con giáp này luôn thể hiện năng lực của mình vô cùng xuất sắc nên được cấp trên ưu ái và nhận được nhiều lời khen ngợi. Đối với những ai đang muốn thay đổi công việc mới thì đây là thời điểm thích hợp để thực hiện.

Bản mệnh hoàn thành tốt thì cấp trên càng muốn giao thêm nhiều nhiệm vụ khác. Gánh nặng công việc sẽ đè lên vai của con giáp này. Đây không phải là lúc sợ hãi hay nản chí mà chính là lúc để người tuổi Hợi chứng tỏ bản thân với mọi người xung quanh đấy

Thời thế thay đổi từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp trở thành con cưng của Thần Tài, nhận tiền tài đầy tay, phúc lộc dư đầy mình, sau này chỉ việc ăn sung mặc sướng, chẳng lo nặng gánh thiếu thốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người, được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, gặt hái nhiều thành công trong 10 ngày tới

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người, được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, gặt hái nhiều thành công trong 10 ngày tới

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