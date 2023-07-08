THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, hưởng may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến, của nả chất đống trong nhà, có được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, sung túc hơn người sau ngày 10/7

Tâm linh - Tử vi 08/07/2023 12:44

Từ sau ngày 10/7, các mối quan hệ xã giao thuận lợi sẽ giúp 3 người tuổi sau gặp gỡ được quý nhân. Người này sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội công việc rất triển vọng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể gây được ấn tượng sâu sắc trong mắt lãnh đạo. Cách nghĩ, cách làm mới mẻ của bạn có thể giúp cho những việc tưởng chừng bế tắc được giải quyết gọn gàng. Vì thế, dù là người mới trong tập thể đi nữa, bạn cũng đừng ngại nêu lên các ý kiến, quan điểm của mình. Có thể bạn sẽ thổi được một làn gió mới vào tập thể vốn đã đi theo lối mòn quá lâu.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, hưởng may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến, của nả chất đống trong nhà, có được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, sung túc hơn người sau ngày 10/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có phần bảo thủ, cố chấp, không chịu tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Con giáp này khăng khăng với nhận định của bản thân, dù thực tế cho thấy đã có những sơ hở xuất hiện. Nếu cứ giữ thái độ làm việc như vậy, bản mệnh sẽ tự cô lập mình trong tập thể, dần dà sẽ phải chịu thiệt thòi không đáng có. Nếu tuổi Sửu cứ một mình một ý như vậy thì công việc sẽ khó lòng trôi chảy được.

Vận trình tình cảm cũng sẽ gặp nhiều sóng gió, hai người dễ xảy ra cãi vã to tiếng. Điều này chứng tỏ bản mệnh và đối phương chưa thực sự hiểu nhau cho lắm. Cả hai nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn.

THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, hưởng may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến, của nả chất đống trong nhà, có được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, sung túc hơn người sau ngày 10/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự hăng say và tinh thần cầu tiến trong công việc tạo bước ngoặt thành công cho người tuổi Mão. May mắn đang mỉm cười với bạn ở thời điểm này. Đồng thời, sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên và đồng nghiệp cũng góp phần vào thành công của con giáp này. Phương diện tài lộc có vẻ ổn định hơn trong khoảng thời gian này. Thu nhập có sự tăng trưởng, dù không lớn nhưng cũng giúp cuộc sống của bạn “dễ thở” hơn. Thế nhưng người tuổi này cũng sẽ bỏ ra nhiều thời gian để đầu tư vào công việc hơn, không được rảnh rỗi. 

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Mão có chút bị động nên mọi chuyện đến hiện tại vẫn chưa diễn ra như mong đợi. Bạn chưa nhìn rõ được tình cảm của mình nên đôi khi khá do dự, không có hành động cụ thể. Nếu bản mệnh có tình cảm thì nên có chủ động theo đuổi đối phương, đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc.

THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, hưởng may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến, của nả chất đống trong nhà, có được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, sung túc hơn người sau ngày 10/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7

Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7

Chỉ điểm 3 con giáp được thần Tài gõ cửa nên sẽ có tiền ập vào nhà, mở cửa là thấy cơ hội đổi đời khiến ai cũng hờn ghen.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 25 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 55 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới