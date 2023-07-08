THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, hưởng may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến, của nả chất đống trong nhà, có được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, sung túc hơn người sau ngày 10/7

Người tuổi Dần có thể gây được ấn tượng sâu sắc trong mắt lãnh đạo. Cách nghĩ, cách làm mới mẻ của bạn có thể giúp cho những việc tưởng chừng bế tắc được giải quyết gọn gàng. Vì thế, dù là người mới trong tập thể đi nữa, bạn cũng đừng ngại nêu lên các ý kiến, quan điểm của mình. Có thể bạn sẽ thổi được một làn gió mới vào tập thể vốn đã đi theo lối mòn quá lâu. Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe . Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Tuổi Sửu có phần bảo thủ, cố chấp, không chịu tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Con giáp này khăng khăng với nhận định của bản thân, dù thực tế cho thấy đã có những sơ hở xuất hiện. Nếu cứ giữ thái độ làm việc như vậy, bản mệnh sẽ tự cô lập mình trong tập thể, dần dà sẽ phải chịu thiệt thòi không đáng có. Nếu tuổi Sửu cứ một mình một ý như vậy thì công việc sẽ khó lòng trôi chảy được.

Vận trình tình cảm cũng sẽ gặp nhiều sóng gió, hai người dễ xảy ra cãi vã to tiếng. Điều này chứng tỏ bản mệnh và đối phương chưa thực sự hiểu nhau cho lắm. Cả hai nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự hăng say và tinh thần cầu tiến trong công việc tạo bước ngoặt thành công cho người tuổi Mão. May mắn đang mỉm cười với bạn ở thời điểm này. Đồng thời, sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên và đồng nghiệp cũng góp phần vào thành công của con giáp này. Phương diện tài lộc có vẻ ổn định hơn trong khoảng thời gian này. Thu nhập có sự tăng trưởng, dù không lớn nhưng cũng giúp cuộc sống của bạn “dễ thở” hơn. Thế nhưng người tuổi này cũng sẽ bỏ ra nhiều thời gian để đầu tư vào công việc hơn, không được rảnh rỗi.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Mão có chút bị động nên mọi chuyện đến hiện tại vẫn chưa diễn ra như mong đợi. Bạn chưa nhìn rõ được tình cảm của mình nên đôi khi khá do dự, không có hành động cụ thể. Nếu bản mệnh có tình cảm thì nên có chủ động theo đuổi đối phương, đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm