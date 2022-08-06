Thời gian vàng đã đến, từ 10h mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài trao lộc tận tay 3 con giáp, sự nghiệp trải thảm hoa hồng, đón ngày hoan hỷ

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 12:49

Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp sau không giàu cũng khó trong thời gian này.

Tuổi Mùi

Mùi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, cũng không có khái niệm ham hố tiền nhiều nên cũng không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc, với Mùi chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an là đã tuyệt lắm rồi.

Mùi là người luôn kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đúng 10h mùng 10/7 âm lịch, cuộc sống của những người tuổi Mùi sẽ bước lên một tầm cao mới, không những có sự nghiệp thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào không ngờ.

Người tuổi Mùi trong thời gian này được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mùi cũng có tài chính rủng rỉnh.

Thời gian vàng đã đến, từ 10h mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài trao lộc tận tay 3 con giáp, sự nghiệp trải thảm hoa hồng, đón ngày hoan hỷ - Ảnh 1
Đúng 10h mùng 10/7 âm lịch, Mùi có sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào không ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Dần ít khi thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình ra bên ngoài, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp.

Đúng 10h mùng 10/7 âm lịch, vận may của tuổi Dần sẽ thay đổi. Với vốn kinh nghiệm sống đã được tích lũy trong thời gian qua hoàn toàn có khả năng giúp tuổi Dần xây dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Không những thế, họ còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận. Nhìn chung, hậu vận tuổi Dần tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn bên gia đình và con cháu.

Thời gian vàng đã đến, từ 10h mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài trao lộc tận tay 3 con giáp, sự nghiệp trải thảm hoa hồng, đón ngày hoan hỷ - Ảnh 2
Đúng 10h mùng 10/7 âm lịch, Dần xây dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thời gian này đón nhận cát khí khá vượng, báo hiệu những tin vui sắp về. Đường tình duyên của bạn khởi sắc rực rỡ, giúp người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái và mở rộng thêm mối quan hệ cho mình. Rất có thể, sau khoảng thời gian này, bạn sẽ tìm được một nửa cho mình để yêu thương và chăm sóc.

Người có đôi có những bước tiến mới trên con đường tình cảm. Hai người cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm thắm thiết, dường như đã đến lúc để hai người về chung một nhà. Ngoài ra, một số cặp vợ chồng trẻ còn có thể đón tin vui bầu bí nữa đấy.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể tha hồ thỏa sức sáng tạo khi được làm việc mình thích, nhờ vậy mà bạn đạt được thành tích khá cao. Còn về tài lộc, thu nhập chính và thu nhập phụ càng tăng tiến đáng kể, bản mệnh có thể sẽ gặp được những cơ hội phát tài ngoài sức tưởng tượng. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, đừng để tiền tới tay mình rồi còn vụt mất.

Thời gian vàng đã đến, từ 10h mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài trao lộc tận tay 3 con giáp, sự nghiệp trải thảm hoa hồng, đón ngày hoan hỷ - Ảnh 3
Về tài lộc, thu nhập chính và thu nhập phụ của Dậu càng tăng tiến đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng