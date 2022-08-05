Thần Tài nghênh đón, 2 ngày cuối tuần (6/8 -7/8), 3 con giáp bước một bước gặp quý nhân, hai bước hốt tiền tài, đắm chìm trong cơn mưa tài lộc

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 13:27

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Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Người tuổi này thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thần Tài nghênh đón, 2 ngày cuối tuần (6/8 -7/8), 3 con giáp bước một bước gặp quý nhân, hai bước hốt tiền tài, đắm chìm trong cơn mưa tài lộc - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong 2 ngày cuối tuần này sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong thời gian này tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Quý nhân có thể chính là người được tuổi Dần giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

Thần Tài nghênh đón, 2 ngày cuối tuần (6/8 -7/8), 3 con giáp bước một bước gặp quý nhân, hai bước hốt tiền tài, đắm chìm trong cơn mưa tài lộc - Ảnh 2
Tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong 2 ngày cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bản mệnh giữ được tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao, thậm chí truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh.

Tài lộc có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Nếu trước đó bạn đã không ngại thử thách bản thân thì nay là lúc bạn thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư mạo hiểm. Bạn không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn có thể giúp người khác cùng được hưởng lợi.

 

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Con giáp may mắn tuần này hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai, từ đó mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình. Với những người đã có đôi có cặp, qua mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu về nhau, thêm trân trọng nhau và hòa hợp hơn với nhau.

Thần Tài nghênh đón, 2 ngày cuối tuần (6/8 -7/8), 3 con giáp bước một bước gặp quý nhân, hai bước hốt tiền tài, đắm chìm trong cơn mưa tài lộc - Ảnh 3
Tài lộc của Thân có dấu hiệu phát triển rực rỡ trong 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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