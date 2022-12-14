'Thời điểm vàng' sắp tới trong 3 ngày 15, 16, 17/12/2022: 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tài lộc vượng phát, lắm tiền nhiều của, vạn sự đại thắng, giàu có trăm bề

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 04:08

3 con giáp tài lộc đại phát, cuộc sống dư dả, sung túc, đạp trúng hũ vàng, quơ tay là hốt bạc.

Tuổi Thân

Thân là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thân cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong 3 ngày sắp tới, người tuổi Thân sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Thân.

Người tuổi Thân luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Cuộc sống tuổi Thân sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

'Thời điểm vàng' sắp tới trong 3 ngày 15, 16, 17/12/2022: 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tài lộc vượng phát, lắm tiền nhiều của, vạn sự đại thắng, giàu có trăm bề - Ảnh 1
Cuộc sống tuổi Thân sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Hợi được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ thời gian này, Hợi sẽ thăng tiến ầm ầm.

Tử vi cho biết, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Hợi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Công danh, sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Hợi càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

'Thời điểm vàng' sắp tới trong 3 ngày 15, 16, 17/12/2022: 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tài lộc vượng phát, lắm tiền nhiều của, vạn sự đại thắng, giàu có trăm bề - Ảnh 2
Người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Tuất lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Tuất.

Tuổi Tuất đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Tuất có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. 

Con giáp tuổi Tuất tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới. Thời điểm này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

'Thời điểm vàng' sắp tới trong 3 ngày 15, 16, 17/12/2022: 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, tài lộc vượng phát, lắm tiền nhiều của, vạn sự đại thắng, giàu có trăm bề - Ảnh 3
Thời điểm này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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